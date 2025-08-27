Blas Rubio, apasionado por Santomera y su historia

En aquellas semanas santas de comienzos de los años sesenta, Blas Rubio García era transportado por su padre en el portaequipajes de su pequeña moto desde Santomera hasta el Cine Rex para asistir a la enésima proyección de La túnica sagrada o Los diez mandamientos. Eran unas fechas en las que el cine se limitaba a unos pocos títulos religiosos, a los que, padre e hijo, enamorados ya del cine, asistían con devoción cinéfila.

Quizás en aquellos eternos traslados por caminos de la huerta murciana se comenzaba a entrenar ya la prodigiosa memoria del pequeño Blas, que, con el paso de los años, se iría convirtiendo en profundo conocedor de la historia de su pueblo y rastreador de señales del pasado de esa pequeña localidad murciana. En aquellas fechas apenas primaverales, volvía Blas a Santomera con el rostro inevitablemente atenazado por el frío, pero con la sensación de haber asistido a un acontecimiento memorable que las ostentosas arañas del techo del Rex aumentaban en ampulosidad.

Blas Rubio es cronista oficial de su pueblo natal, Santomera. Ser cronista oficial es un seguro de vida, comenta con sorna, ya que «los cronistas vivimos muchos años». Durante 40 años ha ejercido como maestro y profesor de Geografía e Historia, hasta desembocar en el santomerano IES Poeta Julián Andúgar, del que se jubiló en 2012. «Soy santomerano dista la cepa», asegura acentuando su acento murciano, como forma de explicar la pasión que siempre ha sentido por su localidad natal.

Me informa Blas de que, aunque durante el siglo XIX Santomera contó con ayuntamiento en tres ocasiones, todas coincidentes con gobiernos progresistas, no fue hasta los años ochenta convertida ya la localidad en municipio, que contó con archivos, por lo que las investigaciones deben hacerse obligatoriamente –se lamenta– en los de la capital.

Cita como su gran referente a la historiadora de la Universidad de Murcia María Teresa Pérez Picazo, cuyos libros son, asegura, imprescindibles para entender la Murcia actual.

Se lamenta de la poca documentación existente sobre Santomera anterior al siglo XX, por lo que se decidió a promover, junto a otros colegas historiadores, arqueólogos e historiadores del arte, la asociación Patrimonio Santomera, desde la que promueven numerosos estudios sobre períodos históricos aún poco conocidos de su pueblo.

Su libro 'El cine en Santomera' es un intento de profundizar en una pasión que lo embargó desde niño y una forma de homenajear a su padre, albañil en Santomera, y, como él, profundamente enamorado del cine. A los dos cines de su pueblo: el Iniesta, la sala con la que nació el imperio de la exhibición cinematográfica que se conocería con el nombre de Circuito Iniesta, y el cine de la Cadena de los hermanos Abellán, Blas acudía, primero de la mano de su padre, y después ya solo, para ver el programa doble en cada uno al precio de una peseta con cincuenta céntimos. El cine era el principal vehículo cultural, afirma, y una forma de enseñar el mundo a los santomeranos de aquellos años sesenta.

En esta última época también ha redoblado sus esfuerzos en la investigación de la historia, el entorno y las gentes de Santomera, El Siscar, La Matanza y La Orilla del Azarbe, diseñando rutas senderistas y actividades culturales a través de El Quijar de la Vieja, club del que es fundador y presidente. Somos gente arriscada, aguerrida en el esfuerzo, comenta.

Y habla de la toponimia de Santomera, de la que existen once versiones, aunque él se decanta por la defendida por Robert Pocklington, que indica que viene de Santa María.