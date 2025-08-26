Rosa Vivanco, la pintora que dialoga con su obra

Pasar la vista y los sentidos por un lienzo de Rosa Vivanco equivale a sacar los sentimientos al sol, a contemplar lo más profundo de una mirada femenina, a adentrarse por los ignotos caminos de la pasión y el arte. Sus mujeres siempre han transmitido serenidad, melancolía y, por qué no decirlo, calma y sosiego a este cronista. Son las suyas figuras absolutamente ajenas al hecho de haberse erigido en centros de nuestra atención, personajes plenos y autosuficientes que viven de manera tangible sin necesidad de ser objetos de nuestra contemplación.

Se resiste Rosa a definir su obra –bastante tenemos los artistas con crear nuestras obras como para, además, tener que explicarlas, me comenta–. Sabe que acotar, definir o hablar de significados cuando se trata de una creación sería cercenar la imaginación de quien la contempla, dirigir sus sentimientos, poner puertas al campo más libertario del ser humano: el de la imaginación. Le gusta, por el contrario, dejar libertad para que cada observador sea dueño de las emociones que producen sus creaciones. Está convencida de que cuando se define una obra, sobre todo si es la propia, el creador está impidiendo que el espectador pueda realizar su propio análisis, su propio juicio, sentir y ser dueño, en definitiva, su propia emoción.

Para acometer sus obras no parte Rosa de ningún concepto. La suya es una obra que se sitúa entre el simbolismo y la metafísica. Imágenes que salen de su magín de artista sin más intención que la de expresarse y sin otro anhelo que el de no dejar indiferente a nadie. Y siempre lo consigue.

Rosa Vivanco: "Si no pinto es como si me faltara el aire, me siento vacía"

Después de muchos años de oficio, posee una impronta que la hace distinguible del resto. Algo que, está convencida, se consigue a fuerza de trabajo y experiencia.

Aunque quiso estudiar Psicología en un intento de acceder a unos estudios de provecho, al pasar por la Facultad de Bellas Artes de Valencia se percató de que aquel era su sitio. Allí se reencontró Rosa con aquella niña que había sido.

Afirma que su verdadera vocación es la pintura, «si no pinto es como si me faltara el aire, me siento vacía», asevera, y asegura que siempre ha pintado: en épocas de crisis personal y de felicidad plena, en épocas de mucho trabajo y en tiempo de asueto.

Siente la pintura más como una necesidad que como un refugio. Pero se siente a salvo cuando pinta, en el aislamiento y seguridad que le proporciona su estudio. «Soy una persona que necesita el silencio, estar aislada, el bullicio, me aturde», comenta. Por eso necesita permanecer consigo misma ante un lienzo, en ese viaje de introspección que supone para ella su trabajo.

Rosa Vivanco: "Cada creación supone un diálogo constante"

Aquella psicóloga que parecía destinada a ser dio paso a una profesora para quien enseñar Dibujo y Forma, asignatura que impartió en la Universidad de Murcia durante mucho tiempo, ha sido siempre una experiencia gratificante que le ha permitido ser protagonista de primera mano de la enorme evolución que ha contemplado en sus alumnos cada curso. Un crecimiento que sentía también como propio mientras buscaba estrategias para facilitarles el aprendizaje.

Rosa es una persona muy intuitiva, que no se plantea conceptos ni temas para empezar a pintar. Su posición ante el lienzo es abierta, de dejar que todo fluya. La obra que va surgiendo en el lienzo le parece cobrar vida propia y pedirle a veces ser transformada respecto a la idea original. Y en esa conversación es la pintora la que va resolviendo las dudas. «Siento cómo el cuadro –asegura– me va pidiendo cosas, como si tomara voz y me fuera dirigiendo. Cada creación supone un diálogo constante».