La Orquesta de Jóvenes abrirá el curso en el Víctor Villegas

El mes de agosto llega a su fin y, con ello, lo grandes teatros y auditorios de la Región comienzan a preparar la apertura del nuevo curso escénico. Algunos como El Batel, en Cartagena, o el Teatro Circo, en Murcia, todavía tienen semanas por delante para tener todo listo con vistas a levantar, de nuevo, el telón, pero para otros el estreno es inminente. Es el caso del Romea, con el ciclo ‘Teatro en Feria’ –del 5 al 15 de septiembre– y del espacio que hoy nos ocupa: el Víctor Villegas, también en la capital del Segura.

Y es que, tal y como anunció este lunes por medio de una nota de prensa la Consejería de Cultura, la nueva temporada del Auditorio Regional comenzará el próximo 5 de septiembre; es decir, el viernes de la próxima semana. Y lo hará de la mano de la Orquesta de Jóvenes de la comunidad, en la que es toda una declaración de intenciones por parte de los programadores. «Estamos ante un concierto para disfrutar del talento joven del futuro, que ya es una realidad», señalaba Manuel Cebrián, director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), responsable de la gestión del Villegas.

En concreto, ese día –a partir de las 20.00 horas y con entradas al precio de 5 euros–los jóvenes músicos interpretarán dos piezas muy significativas de dos de los más grandes compositores del siglo XIX: el ruso Piotr Ilich Chaikovski y el checo Antonín Leopold Dvořák. Del primero, los asistentes al recital disfrutarán con su Concierto para violín, que tendrá como solista al francés Amaury Coeytaux, uno de los violinistas más destacados de su generación. A continuación, los talentosos instrumentistas murcianos abordarán la Sinfonía nº 9 de Dvořák, la conocida como ‘Del nuevo mundo’, obra cumbre del sinfonismo, escrita por su autor en 1893, durante su estancia en Nueva York.

Hernández Silva dirigirá la puesta en escena de obras de Chaikovski y el checo Dvořák

De este modo, la OJRM –como también se conoce a la orquesta por sus siglas– ofrecerá las dos caras del romanticismo de finales del XIX: una, la de Chaikovski, con toda la expresividad y carga sentimental de la época, y la otra, la de Dvořák, con el aliciente del elemento nacionalista que incorpora colores y melodías de origen popular. Y lo hará bajo la batuta del maestro venezolano Manuel Hernández Silva, director titular y artístico de la Orquesta Filarmónica de Málaga y colaborador habitual de la Sinfónica regional.

Una intensa preparación

Según apuntó ayer el propio Manuel Cebrián, este concierto «será el resultado de varios días de trabajo y concienzudo estudio de la filial joven de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, cuyos integrantes tienen entre 16 y 25 años», con lo que se trata de una oportunidad única para disfrutar de los que, en un futuro próximo, pueden ser los instrumentistas o, incluso, solistas, de la ÖSRM (si no de otras formaciones nacionales o internacionales).

De hecho, está previsto que en los próximos días los miembros de la Orquesta de Jóvenes realicen ensayos seccionales, conducidos por los maestros Leonardo Martínez, a cargo del viento y la percusión, y el propio Hernández Silva, al frente de las cuerdas, así como ensayos grupales que darán como resultado el concierto de inicio de temporada.