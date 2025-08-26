Martín Savi: un tenor lleno de arte, sensibilidad y un sueño que suena en todo el mundo

Martín Savi no necesita artificios. Su voz, tan elegante como poderosa, habla por sí sola. A los 21 años, este tenor nacido en Buenos Aires ha actuado en espacios tan simbólicos como el Vaticano, la Basílica de San Francisco de Asís y el Estadio Olímpico de Roma.

Ha compartido momentos únicos con artistas de talla mundial: desde ser telonero de José Carreras e Il Divo hasta improvisar una canción con Julio Iglesias. Y, por si fuera poco, ganó el Festival de San Remo en la categoría masculina.

Pero su mayor virtud no está en los escenarios que ha pisado, sino en su manera de cantar: íntima, honesta, vibrante.

Martín se encuentra trabajando en su primer álbum, Música Intercontinental / Starmind

Canto para despertar algo en los demás. No para que me aplaudan, sino para que sientan Martín Savi

Un disco que nace desde el alma

En plena residencia artística en Mallorca, Martín se encuentra trabajando en su primer álbum, Música Intercontinental, y cerrando compromisos en la Región de Murcia, Madrid y Miami. Aunque aún no tiene fecha de salida, promete ser un trabajo que combine lírica, balada y emoción pura.

Este disco es como abrir mi diario y convertirlo en melodía Martín Savi

Cada canción representa una etapa de su viaje personal. Lo define como un “puente sonoro entre culturas y emociones”.

Ídolo sensible en redes

Martín no solo brilla en teatros: también lo hace en redes sociales. Con cientos de miles de seguidores en Instagram, TikTok y YouTube, sus covers (de Caruso a Bohemian Rhapsody) suman millones de visualizaciones.

Me escriben desde Japón, Italia, México… y eso me emociona muchísimo Martín Savi

Sus videos destacan por su estética elegante, planos cuidados y una puesta visual que potencia lo emocional.

Starmind

Formación constante y estética propia

Aunque su carrera crece a ritmo vertiginoso, Martín mantiene los pies en la tierra. Sigue estudiando canto, piano, idiomas, y se define como una persona “disciplinada pero sensible".

No quiero esconder lo que soy. Todo lo que siento, lo canto Martín Savi

Su estilo visual mezcla lo clásico con lo contemporáneo: capas largas, luz tenue, escenarios naturales, símbolos del alma como el mar, el viento o el tiempo.

Lo épico y lo humano, en equilibrio

Martín no se limita a cantar. Tiene una visión: usar su voz como herramienta de sanación y conexión. Su lema, Una voz universal, resume su propósito.

Llenar estadios no es por ego. Es por la posibilidad de unir miles de almas en un mismo sentimiento Martín Savi

Le importa emocionar. Acompañar. Dejar huella.

“¿Esa voz… viene de este chico?”

(Ríe) “Me lo dicen mucho. Creo que ahí empieza la magia: cuando la gente no espera lo que está a punto de escuchar".

Con rostro juvenil y presencia escénica poderosa, Martín Savi sorprende a todos los públicos. Su autenticidad, su entrega y su sensibilidad lo están convirtiendo en una referencia artística de esta nueva generación.

Un guiño a Murcia

Hace unos meses, Martín Savi pasó por Murcia para dar un concierto privado y dejó a todos con la boca abierta al interpretar "La Parranda".

Martín Savi, en resumen

Desde su infancia en Buenos Aires, Martín Savi ha demostrado un talento excepcional que trascendió fronteras. A los 12 años, su voz cautivó al Papa Francisco en el Vaticano, y poco después emocionó a Diego Maradona durante el Partido por la Paz. Formado en la Academia de Valeria Lynch y el Coro de Niños del Teatro Colón, Martín combinaba repertorio clásico con himnos contemporáneos, un reflejo de su versatilidad vocal.

Su trayectoria siguió ascendiendo con logros como el Festival de San Remo Junior en 2019 y actuaciones junto a Julio Iglesias y en producciones de Flavio Mendoza. En 2024 brilló con un videoclip navideño de gran producción y cerró el año con un concierto multitudinario en la calle Corrientes, donde demostró su habilidad en géneros que van del bolero al rock.

Además, su presencia en las galas de la revista CARAS —cerrando la edición de 30 años y participando en la gala 32 con un emotivo tributo a Mirtha Legrand— lo consolidan como una figura emergente en la escena cultural.

Sus inicios también estuvieron marcados por desafíos personales, como lo narrado por su profesora Gachi Leibovich, quien lo definió como un joven de “alma tremenda” y enorme conciencia, aún con errores cometidos. Su historia es la de un talento precoz que, a través de la música y la reflexión, no deja de reinventarse.