El lugar en el que descansa el tesoro de la Sima de las Palomas

El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, visitó el pasado sábado el Laboratorio de Investigaciones Arqueológicas y Paleontropológicas Sima de las Palomas - Cabezo Gordo, ubicado en el Centro Integral de Seguridad de la localidad. El objetivo era conocer, de primera mano, cómo se están desarrollando allí los trabajos de catalogración de las diferentes piezas y restos obtenidos en las diferentes campañas de excavaciones que allí tienen lugar desde mediados de los noventa.

Y es que la historia de la Sima de las Palomas –que debe su nombre a las aves que allí habitan– arranca a finales del pasado siglo, concretamente en 1991. Ese año, el naturalista y espeleólogo Juan Carlos Blanco Gago halló un esqueleto facial de Homo Neanderthalensis atrapado en una masa de brecha cementada mientras descendía haciendo rápel, y hoy –muchas campañas después–, tenemos prácticamente la certeza de que este abrigo rocoso fue utilizado en tiempos como vivienda y lugar de enterramiento del hombre de Neandertal.

Un trabajo imprescindible

El regidor pachequero mantuvo un encuentro con miembros del equipo de la Asociación Murciana para el Estudio de la Paleoantropología y el Cuaternario, Mupantquqt, que se encontraban realizando trabajos de clasificación; labor imprescindible para conocer más sobre el yacimiento de la Sima de las Palomas, tal y como explica Mariano López, codirector de las excavaciones. El arqueólogo murciano señala que, «cada año, son muchos los restos conseguidos en las excavaciones y es imposible durante el periodo de la Escuela de Campo, su inventario y catalogación, por lo que, después de algunas semanas sobre el terreno, es necesario parar el trabajo de campo y centrarse en el trabajo de laboratorio».

Por su parte, María Haber, también codirectora del proyecto, explica que uno de los objetivos allí marcado tiene que ver con la realización de réplicas exactas en 3D de los esqueletos encontrados en la Sima de Las Palomas, pero también califica como de gran importancia la exposición con los restos más significativos hallados hasta el momento, en un intento por mostrar y enseñar a la ciudadanía el trabajo que desde hace tantos años se está llevando a cabo en el yacimiento de la Sima de las Palomas.

Más que homínidos

Pero estos restos no solo corresponden al Homo Neanderthalensis. Este año, por ejemplo, la campaña en el laboratorio se ha centrado en el análisis y la investigación de la fauna prehistórica allí encontrada –de la que hay gran variedad–, aunque de la ‘industria lítica’, referida a la producción y uso de herramientas de piedra. De hecho, en este espacio de trabajo hay útiles documentados tallados tanto en sílex como en calcita, cristal de roca, mármol y cuarzo, materiales estos dos últimos, muy abundantes en el Cabezo Gordo (al contrario que el sílex del que no se ha hallado ningún afloramiento en las cercanías).

Estas labores de investigación aportan, según los responsables del proyecto, una información muy valiosa sobre los modelos de vida y el ambiente del yacimiento; información que, por supuesto, queda plasmada en publicaciones científicas. Esto contribuye a avivar el afán de los implicados por avanzar en la investigación y, también, por conseguir que la Sima alcance el lugar que se merece en lo que respecta a reconocimiento dentro de la comunidad especializada.

La réplicas 3D, en breve

Las piezas se encuentran en el laboratorio, espacio habilitado en el CIS, que cuenta con todas las medidas de seguridad y almacenamiento, además de disponer de un horario ininterrumpido de acceso a las instalaciones, lo que facilita el trabajo de los investigadores, según apuntan desde el consistorio pachequero.

Por su parte, el propio Pedro Ángel Roca ha querido destacar el trabajo de los implicados, «esencial para conocer nuestra historia», y ha apuntado que las réplicas en 3D antes mencionadas de los esqueletos neandertales encontrados en la Sima de las Palomas podrán exponerse en breve.

Estas supondrán un nuevo aliciente para que los ciudadanos decidan acercarse hasta el centro y disfrutar durante todo el año de los restos de nuestros antepasados y conocer, con ello, algo más de cerca nuestros orígenes.