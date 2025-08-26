Franco: Homenaje íntimo a Edward Hopper

Creemos que la textura y la forma, así como el color, el dibujo y todos los componentes de la pintura, son medios para un objetivo más alto, consistente en la descripción del hombre y de su mundo. […] Nos quieren hacer creer que solamente un círculo de iniciados puede juzgar el arte contemporáneo y que todos los demás tienen que hacerles caso. Publicado en el número 1 de la revista Reality – a Journal of Artists’ Opinion. 1953

Mediados los años cincuenta del pasado siglo, un grupo de 46 artistas americanos, entre ellos Hopper, se quejaban en Reality, la revista que habían fundado, del poco interés que la figuración despertaba en los museos. A principios de los ochenta los brillos de la abstracción y del informalismo se fueron apagando. La aparición de nuevos materiales y procedimientos en la creación de la obra de arte, el impacto del arte conceptual, el triunfo del hiperrealismo en la Documenta de Kassel en 1972, la paulatina incorporación de nuevos valores generacionales en el mundo artístico y la, no menos importante, necesidad de renovar un mercado saturado, actuaron de palanca para el cambio. Aflorando con fuerza esa corriente subterránea, nunca seca, que había hecho posible la pervivencia del realismo y la figuración.

Los síntomas de la importancia que irá adquiriendo el realismo se aprecian desde finales de los ochenta: en 1992 el MNCARS celebra exhaustivas retrospectivas de Carmen Laffón y Antonio López; y años antes, en 1989, la Fundación Juan March muestra en Madrid la obra de Hopper. En Tierra de Nadie, la gran colectiva que, a principios de los noventa, reúne a los más significativos artistas de la corriente realista española, Rodrigo o Jesús María Lazcano rinden declarado tributo al neoyorkino. En Murcia las muestras colectivas 14 realistas españoles y Realismo español entre dos milenios, celebradas en el Almudí en 1993 y 1996, abren el panorama. En Cartagena serán varios los pintores, de esa generación de los ochenta con profundas raíces figurativas, los que tendrán puesta su atención en la obra de Edward Hopper.

Imagen del artista Franco. / L.O.

Franco es un pintor que hace suya esa idea, propia de algunos artistas vinculados al realismo, de introspección, análisis espacio-temporal, y/o búsqueda de ámbitos para la emoción, cuando desde sus cuadros nos propone situaciones y relatos cuyo fin último es atrapar, no ya el tiempo real, sino un tiempo pasado y, simultáneamente, unas escenografías que perviven solo en el recuerdo. Unas atmósferas despojadas de artificios, elementos superfluos y ornamentos, densas, casi enigmáticas, teñidas de un halo romántico… como si los individuos hubieran ocupado esos espacios y, de repente, se mostrasen solitarios, abandonados a su suerte.

En El perchero angular, Franco nos muestra una habitación en la que la luz penetra, filtrada por una celosía –una mallorquina–, e incide, en marcado juego de luces y sombras, sobre un sombrero, que centra la escena, olvidado en el ángulo superior de un lienzo que hace las veces de perchero. El cuadro es un evidente y claro homenaje a Edward Hopper…, como si el pintor de Nyack se hubiera retirado de la estancia dejando abandonado, quizá olvidado, su sombrero; una prenda de uso tan habitual y cotidiano en Hopper que se autorretrataría tocado con ella en más de una ocasión: en un grabado en 1918 y en un óleo realizado entre 1925 y 1930…, al menos. No pretende Franco, con este pequeño cuadro, mostrarnos un instante de fría soledad y abandono; ¡no!, lo que Franco ha pretendido es regalarnos el latido de un profundo momento de agradecimiento, hacernos partícipes de su deuda con el americano por la lección magistral recibida a través de su pintura.

La obra formó parte de una serie de cuadros que, agrupados bajo el título de El elogio de la luz: poética de la sombra, recorrerían en 2004 y 2005 distintos espacios expositivos: el Espai d’art La Llotgeta, en Valencia; la Sala de Exposiciones CAM, en Benidorm, y la Sala de Exposiciones CAM, del Martillo, en Murcia.

El perchero angular, una obra configurada, y concebida, reuniendo los fragmentos de un puzle para componer un momento, un instante precioso, antes de que se desvanezca para siempre. Para recordarlo y preservarlo. Una mirada del pintor sobre un objeto, en este caso un sencillo e ¿irrelevante? sombrero, que se acaba convirtiendo en una declaración de intenciones, en una mirada sobre sí mismo.