MÚSICA
Fallece Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años
Su pareja artística ha explicado que el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges hace 3 años
EFE
Manuel de la Calva (Barcelona, 1937), miembro del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes a los 88 años de edad en el Hospital Anderson de Madrid, según ha confirmado a EFE quien fuese su pareja artística, Ramón Arcusa.
Arcusa ha explicado que el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace 3 años, en el que se desplomó, aunque durante todo este tiempo él se mantuvo "positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco" contra la enfermedad.
De momento se desconoce el lugar en el que será instalada la capilla ardiente de De la Calva, quien como miembro del Dúo Dinámico atesora un gran número de éxitos desde sus inicios a finales de los años 50, como 'Perdóname', 'Amor de verano', 'Esos ojitos negros' o 'Resistiré', recuperado como himno durante la pandemia de covid-19.
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Serafín Martínez Moreno: “Mi primer veraneo fue en Águilas, donde mi padre instalaba una caseta de turrón”
- La agente violada por su superior en el cuartel de Molina aún no ha recibido ninguna indemnización
- El agujero del campo murciano: más de 146.800 hectáreas cultivables abandonadas o sin aprovechar
- Fallece quien dio vida a la mascota del UCAM CB durante casi dos décadas
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto