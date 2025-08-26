MÚSICA

Fallece Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

Su pareja artística ha explicado que el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges hace 3 años

Fallece Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

Fallece Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años / EFE

EFE

Madrid

Manuel de la Calva (Barcelona, 1937), miembro del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes a los 88 años de edad en el Hospital Anderson de Madrid, según ha confirmado a EFE quien fuese su pareja artística, Ramón Arcusa.

Arcusa ha explicado que el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace 3 años, en el que se desplomó, aunque durante todo este tiempo él se mantuvo "positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco" contra la enfermedad.

De momento se desconoce el lugar en el que será instalada la capilla ardiente de De la Calva, quien como miembro del Dúo Dinámico atesora un gran número de éxitos desde sus inicios a finales de los años 50, como 'Perdóname', 'Amor de verano', 'Esos ojitos negros' o 'Resistiré', recuperado como himno durante la pandemia de covid-19.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
  2. Serafín Martínez Moreno: “Mi primer veraneo fue en Águilas, donde mi padre instalaba una caseta de turrón”
  3. La agente violada por su superior en el cuartel de Molina aún no ha recibido ninguna indemnización
  4. El agujero del campo murciano: más de 146.800 hectáreas cultivables abandonadas o sin aprovechar
  5. Fallece quien dio vida a la mascota del UCAM CB durante casi dos décadas
  6. Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
  7. Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
  8. Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto

Muere Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

Muere Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

No, no son casas encantadas: son 'casas torres', tesoros abandonados de la arquitectura murciana como la Torre Falcón que va a comenzar su rehabilitación 5 años después

No, no son casas encantadas: son 'casas torres', tesoros abandonados de la arquitectura murciana como la Torre Falcón que va a comenzar su rehabilitación 5 años después

El Gobierno aprueba el decreto para derivar menores migrantes no acompañados a las autonomías

El Gobierno aprueba el decreto para derivar menores migrantes no acompañados a las autonomías

Fallece Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

Fallece Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

Olvídate de escribir nombres en la ropa: etiquetas termoadhesivas por solo 15 euros que resistirán todo el curso

Olvídate de escribir nombres en la ropa: etiquetas termoadhesivas por solo 15 euros que resistirán todo el curso

Dos técnicos de protección civil reforzarán el dispositivo de seguridad durante las fiestas de Murcia

Dos técnicos de protección civil reforzarán el dispositivo de seguridad durante las fiestas de Murcia
Tracking Pixel Contents