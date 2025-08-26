Antonio Buendía: "‘Los Miserables’ es mi sueño cumplido, el musical de musicales"

El musical Los Miserables regresa a Madrid con una nueva producción que promete emocionar al público como lo ha hecho durante más de cuatro décadas en escenarios de todo el mundo. Con más de 130 millones de espectadores, representaciones en 53 países y traducciones a 22 idiomas, la obra basada en la novela de Víctor Hugo se ha convertido en un fenómeno global que trasciende generaciones.

Entre los artistas que darán vida a esta historia de redención, justicia y esperanza se encuentra Antonio Buendía, actor murciano, natural de Javalí Nuevo, que se incorpora al elenco en un rol tan exigente como versátil: el de swing, encargado de cubrir múltiples personajes en escena. Su participación en esta producción marca un hito en su trayectoria, no solo por la magnitud del proyecto, sino por el vínculo emocional que lo une a esta obra desde su adolescencia.

¿En qué momento descubrió el teatro musical? ¿Qué le pasó por dentro aquella primera vez?

Siempre he estudiado música, en el Conservatorio de Murcia, violín y canto. Pero hasta primero de Bachillerato no tenía ni idea de lo que eran los musicales. Entonces mi profesora Petra Carrillo decidió montar Los Miserables. Al principio me dio vergüenza cantar en público, pero me animó y acabé interpretando a Marius. Poco después nos llevó a Madrid, al Teatro Lope de Vega, y vi el musical en directo por primera vez. Fue en 2010. Recuerdo que salí emocionado, con una certeza: «Yo quiero estar ahí algún día».

¿Fue ese el momento en que decidió dedicarse a ello?

Sí. Yo estaba en Bachillerato de Ciencias y pensaba ser ingeniero, aunque no lo tenía claro. Esa función me cambió la vida. Nunca había visto nada igual. La emoción, la música, la fuerza de la historia... Sentí que había encontrado mi vocación. Ese día supe que quería dedicarme al teatro musical, y en especial a Los Miserables.

¿Cómo se llega a formar parte de esta producción de Los Miserables?

Con mucha formación y paciencia. Estudié en la Escuela de Arte Dramático de Murcia, luego en Madrid, y nunca he dejado de formarme en canto, danza e interpretación. Para esta obra las audiciones son durísimas. El proceso de selección para Los Miserables es muy exigente, porque es la misma producción de Cameron Mackintosh que se ve en Londres. Se hacen varias rondas de audiciones supervisadas por el equipo inglés y español. En mi caso fueron cuatro fases, cantando diferentes canciones y probando distintos personajes. También una audición grupal, porque no solo miran la parte artística, sino la energía y cómo encajamos con el resto del elenco. Al final me eligieron como swing, que es una figura muy exigente porque cubre a muchos personajes.

¿Qué significa exactamente ser swing y qué le exige como actor?

Es, literalmente, una locura [ríe]. Un swing es alguien preparado para sustituir a casi cualquier personaje del elenco. En mi caso serán unos 10 u 11. Ya lo había hecho antes en Fama, pero allí eran solo 4. Aquí el reto es mayor: no se trata solo de aprender canciones, sino también movimientos, coreografías, intenciones, interpretaciones. Yo me organizo mucho en casa, con libretas, apuntando cada entrada, cada gesto, y repitiendo los movimientos hasta que se me quedan grabados.

¿Qué significa para usted formar parte de una historia que ha conmovido a millones de personas en todo el mundo?

Es un sueño cumplido. Siempre dije que, si me preguntaban qué musical había que ver al menos una vez en la vida, era este. Para mí es el musical de musicales. No solo por la historia o la música, que emociona desde el minuto uno, sino por lo que representa. Yo vi este musical por primera vez con 17 años y salí diciendo: «Algún día quiero hacer esto». Poder estar hoy aquí, formando parte de él, es cerrar un círculo vital muy importante.

¿Qué le emociona más de esta obra? ¿Hay alguna escena, personaje o canción que le toque especialmente?

Hay varios. Empty Chairs at Empty Tables, el solo de Marius, es muy especial porque fue la primera canción que canté en público. One Day More siempre me emociona por la fuerza coral que transmite. Y Bring Him Home es un momento de gran intensidad, cuando Valjean ruega a Dios por la vida de Marius. Son momentos muy intensos que siempre me tocan mucho por dentro.

¿Cree que los mensajes de la obra siguen vigentes?

Muchísimo. Para mí uno de los mensajes más vigentes es el de la unión: cuando todos vamos a una, podemos lograr cosas enormes. También los valores de amistad y de no dejar a nadie atrás, que hoy en día son muy necesarios. Y luego está la redención, el perdón, la segunda oportunidad. En tiempos en los que juzgamos tanto por lo que vemos en una pantalla o en redes sociales, me parece esencial recordar que somos humanos y que siempre cabe perdonar o escuchar antes de prejuzgar.

¿Qué papel ha jugado su tierra, Murcia, en su formación artística y en su manera de vivir el teatro?

Un papel muy importante, porque siempre la llevo conmigo. Mi acento murciano me acompañó en mis primeros años en Madrid y, aunque ahora lo tengo menos marcado, al principio hacía gracia, en el buen sentido. Incluso en mi primer casting grande tuve que hacer un monólogo en murciano, y gracias a eso me cogieron en mi primera gran producción. Murcia y Javalí Nuevo son parte de mi identidad y, de alguna forma, siempre han estado presentes en mi carrera.

Después de este sueño cumplido, ¿qué otros quedan?

Me encantaría interpretar algún papel en El Fantasma de la Ópera o en el musical de Hércules, que se está haciendo en Londres y ojalá llegue a España. Y uno de mis grandes sueños es doblar canciones en una película de Disney. Hércules en particular me haría mucha ilusión, porque fue la primera canción que canté de niño con mis padres. Poder ponerle voz a ese personaje, ahora que van a rodar un live action de la película original, sería muy especial.

¿Qué le diría a ese joven que hoy salga de ver Los Miserables por primera vez y sienta que algo ha despertado en él como le pasó a usted?

Que empiece a formarse cuanto antes si de verdad lo tiene claro, con ilusión, valentía y mucha cabeza. Este camino es difícil y antes de un sí vendrán muchos no. Pero si uno es constante, se forma sin parar y no pierde la fe en sus sueños, se puede conseguir. Se puede pasar de ver Los Miserables en una butaca del Lope de Vega a estar sobre ese mismo escenario.