Tomy Ceballos, viaje visual hacia lo desconocido

… Capitanes valerosos; listos contrabandistas noctámbulos; jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos, en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming… busco un centro de gravedad permanente… En las calles era mayo, y caminábamos juntos cortando entre bromas manojos de ortigas… Busco un centro de gravedad permanente… que no varíe lo que ahora pienso de las cosas… de la gente... Centro de Gravedad. Franco Battiato

Las piezas de Tomy Ceballos me sugieren, como Battiato, un continuo juego de asociaciones y paradojas. Y, como su música, y sus textos, me procuran una especie de abandono total del cuerpo y de la mente, que permite frecuentar –tal como indicaba el italiano– los espacios interiores. Y es que, si te apartas, siquiera un segundo, del circuito biológico al que estás atrapado, puedes llegar a conocer los espacios del puro silencio, liberado, por fin, de pensamientos y emociones. Push, la obra creada por Tomy en 2018, formando parte de la serie Océanos Pacíficos, fue expuesta en 2024, consecutivamente, en la Casa del Cable en Xàbia, en el Espacio Transformactivo Santiago 10, de La Alberca, y en la Galería murciana de La Luz. Una obra que me sugiere, y me posibilita, establecer conexiones entre música, poesía y artes plásticas.

Imposible no remitirnos, ante la visión de esta pieza de Tomy, a la escalera del Castillo Renacentista de Chambord; una escalera construida bajo las sugerencias y el diseño –así parece, si nos atenemos a su atribución– de Leonardo, pintor de cámara y amigo personal de Francisco I de Francia. O, por ser más cercanos en el tiempo, podríamos remitirnos a la escalera que Giuseppe Momo diseñó en 1929 –realizada entre 1929 y 1932– en la Ciudad del Vaticano, respondiendo al encargo del Papa Pío XI, que mandó su construcción para acceder a los Museos Vaticanos creados por el Papa Julio II en el siglo XVI. La escalera de Momo se concibió siguiendo la pauta de la anteriormente diseñada por Donato Bramante en el Museo Pío Clementino. Una escalera de doble hélice –que parece preludiar la posteriormente conocida estructura del ADN– con un diámetro que aumenta o disminuye según ascendamos o descendamos por ella. Una escalera que parece imitar el natural desarrollo y crecimiento de una planta vegetal.

Esa pasión por las formas orgánicas y la arquitectura está muy presente en la sugerente imagen que, a través de Push, nos propone Tomy Ceballos. Una metáfora lírica; la propuesta de un viaje a las profundidades de lo desconocido, que explora las cavidades de un organismo en perpetuo desarrollo; un organismo vegetal que se expandiese de continuo. Simas o cuevas ancestrales. La irreprimible atracción de lo erótico, lo sensual y, ¿cómo escapar a su magnetismo?, lo oscuro y lo desconocido… Dejémonos caer por el tobogán deslizante de esta forma helicoidal. ¿Acaso alguien es capaz de predecir qué nos espera, o qué podría ofrecérsenos, en ese centro de gravedad que parece aguardar al final del trayecto?

Push, un ejemplo de experimentación, y búsqueda constante, en el desarrollo del trabajo de Tomy Ceballos. Y, también, de su capacidad para dejarse arrastrar por el encuentro y el hallazgo inesperado. Una pieza creada, como ocurre con otras de la colección Océanos Pacíficos, con sentido tridimensional y escultórico. La fotografía más allá de la fotografía. O mejor, la fotografía como un procedimiento abierto a incorporar otras técnicas, siempre y cuando estas ayuden a la mejora de los resultados pretendidos cuando se trata de comunicar una idea.

Push, un suspiro de belleza en palabras del propio Tomy, o una sonrisa que te inunda la cara y te sorprende como cubo de agua fresca y cristalina, recordando una loca décima de segundo de la vida. O una mirada cómplice, o un saludo de alguien desconocido que pasa a tu lado a toda velocidad. Un espacio de tránsito donde no solo se explora la belleza inherente a estas formas de geometrías cambiantes, orgánicas y envolventes; también se indaga en un acertado juego de contraluces y sombras, proyectadas hacia el espectador, que parecen sumergirnos, más que en una cripta, en un atractivo reino subterráneo envuelto en una luminosa penumbra… Una imagen que casi parece pedir que nos dejemos seducir por ella y navegar, así, el interior de sus océanos. n