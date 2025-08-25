"Quería dar voz a los personajes femeninos en las entretelas"

El escritor caravaqueño José Blanc ha presentado nuevo trabajo. En este caso, se trata de una novela histórica, El príncipe Quípar, el último ibero de Karabaj, bajo el sello de la editorial Gollarín. Esta obra sumerge al lector en el fascinante mundo del pasado Íbero-romano, ambientada en los parajes históricos del Estrecho de las Cuevas, en Caravaca de la Cruz, y otros de la comarca del Noroeste.

En El príncipe Quípar, la historia recrea el conflicto entre el poblado de Lacedemón y el poder imperial romano. A través de personajes como la reina Tasia, la sabia Malku, y el recién nacido Quípar, se narra una lucha por la identidad y la libertad en un entorno sagrado como la Cueva Negra.

La novela se erige como un canto a la autenticidad, la resistencia cultural y la fortaleza de los aparentemente débiles, con una destacada presencia femenina que protagoniza y guía la trama.

José Blanc, nacido en Caravaca de la Cruz en 1959, es autor galardonado con prestigiosos premios como el Premio IV Centenario del Quijote (2005) por Las galas del rocín y el Premio Albacara de Narrativa (2018) por Una melena rubia en el hospicio y otros relatos.

Esta ambientada en la época Íbero-romana, pero de aquí de nuestra tierra, de la comarca del Noroeste. Tiene un arraigo principal en el complejo arqueológico de La Encarnación, con los poblados íberos y la ciudad romana de Asso y Lacedemón, así como todos los fortines que hay en la Cabezuela de Barranda y en la zona de La Muralla en Archivel. En lo que es la trama de la novela, los personajes se mueven por diferentes puntos de la comarca del Noroeste y limítrofes, como son Moratalla, Bullas, Calasparra, Cehegín, por las distintas poblaciones que existían desde el siglo I ac, hasta el II ac, que le daban vida a esta querida tierra nuestra.

¿Cómo ha sido preparar este trabajo histórico?

Soy un enamorado de la comarca y de la historia y, como se sabe, practico mucho el arte de caminar, de recorrer todos nuestros parajes. Desde hace bastante tiempo, tenía mucho interés en crear una trama que tuviera su contextualización en esta época, en los yacimientos arqueológicos tan importantes que tenemos en nuestra zona. Eso fue lo que me motivó para escribir esta historia en la que los personajes se movieran por nuestra tierra, pero en aquella época, contextualizada con los trabajos de investigación que han realizado historiadores locales y otros muchos. No se trata de un trabajo de investigación, aunque yo he tenido que investigar mucho para poder escribir la novela fiel a la historia. Es un drama que se mueve de manera fidedigna por los territorios de aquella época.

También ha querido darle una destacada presencia femenina

La novela tiene un sesgo femenino. Aunque había sacerdotisas y reinas, la voz cantante la llevaban los hombres, así que he querido darle fuerza a los personajes femeninos, porque, como ocurrió entonces, después y ahora, las mujeres han estado siempre en las entretelas, entre bastidores del poder y de la administración, potenciando, frenando o animando. Aunque se citan personajes históricos de aquella época, no es novela histórica al uso, sino que me ha interesado descifrar el sentir y las emociones de personas corrientes. En la novela aparecen la vida familiar, los ritos religiosos, también me fijo en lo humilde y lo sencillo, para relacionarlo con algunos hitos que hemos tenido en nuestra historia en la comarca, y más especialmente en Caravaca. Un buen ejemplo es el rito de los Caballos del Vino, que aparece contextualizado en el amor que tenían los iberos por los caballos, algo que está muy presente y no tenemos por qué renunciar a esa conexión. El pueblo íbero tenía un afán y un cuidado por el caballo enorme. También aparecen conexiones con rituales de otros pueblos, como Moratalla.

Ha tratado de hacer una recreación de cómo era la vida normal en aquella época

La labor de investigación ha sido ímproba, porque escribí la novela antes de que apareciera el libro de Caravaca inédita, un trabajo de compilación de investigación de muchos autores coordinado por el arqueólogo municipal de Caravaca, Francisco Brotons, que ahora es una guía perfecta de toda la historia antigua. Tuve que nutrirme de trabajos de investigación publicados en internet, en anuarios de la universidad o en jornadas que se iban organizando, tuve que ir a la caza de las cosas que me interesaban. Ahora el lector tiene la oportunidad de ver perfectamente cómo podía ser la vida en aquella época, cómo se movían en el ambiente de las relaciones padres e hijos, en el mundo de los gobernantes y súbditos o dioses y personas.

¿En qué está trabajando ahora?

Pues estoy trabajando en un proyecto que me ilusiona mucho. Se trata de una novela que tiene mucho de realismo mágico del que preconizaron tanto García Márquez y otros autores sudamericanos, pero basado en una historia real, que se pudo contemplar y vivir en la España profunda, pero sin necesidad de marcharnos a las Urdes o Extremadura, sino de aquí de la zona nuestra, de Moratalla y Nerpio. Estoy escribiendo una historia en la que combino cosas reales con ficción, y eso lo compagino con historias de relatos de viajes que he tenido la oportunidad de realizar. Estoy inmerso en ese proyecto.