Pascual González Soriano, recreando nuestra historia

«¡Dios mío, lo han derribado! Era un palacio del siglo XVIII precioso». Aquella sentida frase la dijo hace medio siglo el poeta Jorge Guillén, en un viaje a Murcia cincuenta años después de haber vivido en ella, donde había sido catedrático de Lengua Española en la Universidad de Murcia.

Es la misma frase que decimos, ineludiblemente, los admiradores de los libros de fotografías (ya son cinco) de Pascual González Soriano, en los que recopila imágenes e historias de esa Murcia desaparecida para siempre, publicaciones con las que nos ha hecho sentir nostalgia de aquello fue y hoy es solo recuerdo de una sombra, enterrado en ese lugar abisal de la memoria de quienes conocimos otra Murcia distinta a la de hoy. No es González Soriano una persona tendente a añorar lo que se nos marchó víctima de la voracidad de la pala destructora y de las ansias especulativas sin freno. O sí lo es, pero sabe contenerse, aunque tiene la esperanza de que, en adelante, sepamos hacerlo mejor. No nos queda otra a los murcianos, que poseemos un patrimonio cada vez más exiguo, comenta.

Apasionado por la fotografía y enamorado de esa Murcia que se nos marchó, comenzó a investigar sobre fotos antiguas de nuestra ciudad, que agrupó temáticamente en decenas de vídeos. Quería enseñar el legado de la Murcia que tuvimos y hoy no existe, y lo hizo a través de decenas de películas con las que acabó formando un canal en YouTube en el que los murcianos le comentaban sus opiniones y recuerdos.

Pascual González Soriano es experto en recopilar las circunstancias históricas que rodearon a nuestros edificios más insignes, recreando su historia y las causas de su derribo. Le gusta decir que su afición no ha ido más allá del intento de recrear aquellas circunstancias relacionadas con cada trozo de nuestro patrimonio, por más que sus trabajos constituyan auténticas obras de orfebrería en la que todo encaja, conteniendo de manera amena, y siempre rigurosa, las piezas necesarias para conocer las circunstancias que rodean la existencia de cada edificio o monumento.

Los vídeos montados por él han originado hasta ahora cinco libros publicados bajo el epígrafe Aquella Murcia que perdimos, en el que los tres primeros cuentan la historia de edificios emblemáticos de Murcia hoy desaparecidos, todo aliñado con historias rastreadas por González Soriano para enriquecer su circunstancia y volver a ponerlas en la actualidad.

Posee un fino olfato Pascual para saber las cosas e historias que resultan atractivas para los murcianos sobre su propio patrimonio. Afirma que sus libros son recopilaciones de textos que han escrito otros, eso sí, ordenados con el atinado criterio de alguien que es ya un experto en la Murcia antigua, sus edificios y su gente.

Afirma con frecuencia que no hay que idealizar excesivamente las cosas, y sostiene que en Murcia somos un poco cainitas con nuestro patrimonio, pero que no todo era refulgente hace un siglo en Murcia. Sostiene que es una pena que en Murcia no se haya sabido congeniar el crecimiento con el respeto al patrimonio. Comenta que, en los años 60-70, cuando se estaba reduciendo a escombros aquella Murcia que conocimos de niños, un político se lamentó en la prensa que, ante aquella Murcia tan pujante y moderna, los visitantes solo vinieran a la ciudad buscando cosas viejas.

Ahora se hacen intentos loables de poner en valor el pasado, pero llegan tarde, comenta, y asegura que, «en Murcia, tendrían que estar avergonzados los políticos de cualquier color».

Una de sus creaciones más celebradas ha sido su documental Por un cine Rex Vivo, una hermosa reivindicación de nuestra sala más histórica.