¡Sube sin miedo!

La Costa Cálida se reafirma como un escenario vibrante para las actividades náuticas. Desde las calas salvajes de Águilas hasta las aguas tranquilas del Mar Menor, la Región de Murcia ofrece experiencias accesibles, emocionantes y profundamente conectadas con el entorno. Y, lo que es casi más importante: para todas las edades y condiciones.

Para comprobarlo recorremos los más de 200 kilómetros de costa conociendo a emprendedores que hacen del mar su sustento, y todos ellos vocacionalmente.

Somos como niños y queremos que quienes vivan experiencias con nosotros disfruten

Comenzamos por Mazarrón, visitando a Dionisio Baño, responsable de la empresa Demarfly. Nos recibe en el nuevo local que mantiene junto al espigón del puerto. Allí, entre banderas al viento y un olor salado que lo impregna todo, nos habla de motos de agua, de campeonatos y de sentido común. Es la voz más autorizada, pues es presidente de la Federación de Motonautica de la Región de Murcia.

«Es un deporte que puede ser espectacular, emocionante, pero que necesita responsabilidad. Hay que conocer el mar, saber leerlo. No es un juguete», explica. En su espacio se respira pasión por el mar y, también, orgullo: «De aquí han salido campeones y gente con mucho talento, y se han celebrado eventos como la Copa de España. Pero lo más importante es que aquellos que empiezan, o quieren probar, disfruten de forma segura, respetando las normas».

Viajamos hasta Cabo de Palos, donde Álvaro, propietario de Cabo Xperiencia, nos invita a navegar en grupo. Rutas por acantilados, visitas a cuevas marinas, y paradas para bucear en aguas cristalinas. La experiencia no solo es deportiva, también es educativa: los monitores explican la riqueza natural de la reserva marina de Islas Hormigas. «Queremos que la gente disfrute, pero también que valore este espacio único», dicen mientras el grupo se prepara para remar. Damos fe de que es un lugar especial mientras remamos en kayaks transparentes de metacrilato, que permiten ver el fondo.

Hay gente que nunca ha hecho ni yoga ni paddle y termina la clase con una sonrisa

Seguimos en Cabo de Palos, donde esta vez la propuesta va por otro lado. La empresa Wimbi Adventures, liderada por Esther Bobadilla, ha convertido el paddle surf en una vía para el bienestar. Sobre una tabla y frente al horizonte, bajo la imponente figura del faro, las clases de yoga acuático logran una fusión entre equilibrio, silencio y naturaleza.

«Es una experiencia que conecta cuerpo y mente. Hay gente que nunca ha hecho ni yoga ni paddle, y termina la clase con una sonrisa», nos cuenta Esther. Las sesiones se adaptan a todos los niveles y se desarrollan en la tranquila playa de Levante. «Nos encanta pasarlo bien, somos como niños, y queremos que quienes vivan experiencias con nosotros disfruten como tal».

Águilas suma su propia voz. En el entorno del Club Náutico de Águilas, acompañamos a un grupo de voluntarios y monitores en una jornada de recogida de residuos por las calas del litoral. Pedro Juan Pérez Castejón, director de la entidad, nos acompaña en esta acción que une deporte, educación ambiental y compromiso social. «No se trata solo de navegar, sino de cuidar lo que navegamos», dice, mientras un grupo de niños recoge plásticos entre las rocas.

El mar no es un juguete

La actividad en la que participamos es un ejemplo de un amplio programa desarrollado los 12 meses al año. 31 años de Bandera Azul ininterrumpidamente certifica un mensaje claro: amar el mar también implica protegerlo, como complemento de una amplia oferta de servicios náuticos y de restauración.

Y en Los Narejos visitamos Spinosa Center, que representa un modelo híbrido que aúna gastronomía y deportes náuticos. Spinosa lleva 17 años formando a jóvenes en deportes como windsurf, kitesurf, wingfoil, paddle surf, vela y catamarán. «Son disciplinas accesibles y divertidas, adaptables a cualquier edad o condición física», explica Jorge Espinosa, su propietario. El Mar Menor, con sus aguas tranquilas y sin corrientes, ofrece un entorno ideal para aprender con seguridad. De sus aulas han salido talentos como Claudia Leo (kitesurf), Álex López (windsurf) y Alejandro Sánchez (wingfoil), todos antiguos alumnos del centro.

Todas estas iniciativas encuentran un respaldo común: Estación Náutica Costa Cálida, que agrupa a empresas del sector y trabaja por dinamizar, visibilizar y profesionalizar esta oferta turística. David Caro, su presidente, lo explica con claridad: «Nuestro objetivo es que estas experiencias no sean solo algo de verano. El clima nos permite actividades durante todo el año, y muchas empresas están apostando por desestacionalizar. Queremos que Estación Náutica sea el mayor banco de experiencias del litoral de la Costa Cálida. El turismo del futuro busca cada vez más experiencias en el destino, vivir algo único».

En la Costa Cálida, esa promesa ya empieza a cumplirse, las actividades náuticas se convierten aquí en una puerta abierta al mar, a la emoción, y también al respeto por el medio ambiente.