La música, una forma de ser para Lola Brotons

Parece una musa de la música como salida de un cuadro de Botticelli. Lola Brotons Lledó nació en Alicante, es la primer violonchelo en la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena (Josct) y ahora ha sido descubierta por los musicales de Madrid. Tiene una carrera en ascenso que la hace merecedora de figurar en esta selección mía con gentes de máximo interés en el mundo de las artes y la cultura. Pura simbiosis de la tradición familiar: su padre es profesor de Clarinete, su tío trompista y compositor, y su madre maestra, así que ha heredado la vocación musical y la vocación pedagógica. Tiene dos carreras: la de Interpretación de Violonchelo y la de Pedagogía Musical, así como un máster de Investigación Musical por la Universidad de La Rioja y un posgrado de Interpretación en Madrid. Todo un cerebrito, la chica.

Ha dado clases particulares de música y tocado con otras orquestas, pero me habla con especial cariño de la Josct: «Es un proyecto magnífico, de los mejores que conozco. No hay muchas orquestas con esta vinculación tan íntima con su ciudad y con su auditorio. Hay un clima magnífico propiciado por Álvaro Pintado, que es un gran director, pero también un líder entre los músicos, uno más entre ellos y a la vez muy querido por todos. Es exigente e inspirador cuando toca, y amigo en la convivencia y en la fiesta, que también es importante en estas agrupaciones musicales. Normalmente, hacemos dos grandes conciertos cada año y los hacemos tras una concentración intensiva de más de una semana. La Josct es un orgullo para Cartagena y cada vez más reconocida en los ambientes musicales, atrae a músicos de todas las bandas de música cartageneras y también de otros lugares: Murcia, Albacete, Alicante, País Vasco, Elche… Es una orquesta que se puede decir que está de moda, con una calidad creciente y con un repertorio cada vez de más calidad. Es emotivo ver en los conciertos que el auditorio El Batel, siempre está lleno a rebosar», me cuenta.

Quería haber estudiado clarinete, pero la animaron con el violonchelo: «Hoy en día considero que el violonchelo es el mejor instrumento del mundo». Tiene la suerte de tener su origen en la Comunidad Valenciana, uno de los lugares más vinculados a la música del mundo: «Esto no llega al nivel de Alemania o Austria, pero en el Levante español la música goza de muchísima tradición, hay cientos de bandas de música y en muchas localidades, como Lliria o Buñol, hay más de una. Hay muchos pueblos donde todos los niños han pasado por su agrupación musical, es un verdadero milagro. Las bandas de música trabajan por la cultura y por la sociabilidad, esto también pasa en gran medida en muchas localidades de la Región de Murcia, algunas de ellas pese a ser pueblos pequeños, como Pozo Estrecho. La música crea compañerismo y convivencia, se pasan muchas horas juntos, ensayando, tocando en fiestas y en conciertos. Es una dedicación dura, pero hermosa y se hace llevadera porque se convierte en una familia. Si no estás dentro no se entiende, parece casi una secta, por eso surgen muchas parejas entre los músicos, porque si no lo eres es muy difícil comprender que tu novio o novia estén todos los findes liados», comenta.

Me sigue hablando con entusiasmo de la música, lo vive, evidentemente. Le pregunto si puede haber trabajo o salidas para tanta gente que estudia en los conservatorios: «Rotundamente no hay plazas en bandas y en orquestas para asumir esta demanda, pero eso no quiere decir que no tenga sentido estudiar música. Si no puedes ser un profesional te tienes que dedicar a otra cosa, como hacen muchos, y luego tocar en una agrupación o banda, que aunque no tengas un sueldo puede ser la actividad que dé más sentido a tu vida. Esto es algo común con todo el mundo de las artes: se puede pintar o hacer teatro, al tiempo que tienes otra actividad. Yo reconozco que, por ahora, estoy teniendo mucha suerte, aunque es muy duro, la verdad».

Lola Brotons se fue a Madrid a estudiar el Postgrado y después encontró trabajo en Inartes, el Instituto de Artes Escénicas de Madrid. Allí es profesora de violonchelo y ya ha ascendido a coordinadora pedagógica. El Centro tiene una orquesta, de la que forma parte: La Jocsmab (Joven Orquesta y Coro de Santa María La Blanca), dirigida por Jesús Alonso. Lo de los musicales ya son palabras mayores: «Fue Ana Valero, también compañera en la Josct, quien me llamó para ser su sustituta en Los Pilares de la Tierra, uno de los musicales más conocidos de los muchos que se hacen en Madrid. Desde ahí he ido afianzando el puesto, me han ido conociendo y ha tocado en otros como Cineman Show con Daniel Diges, y finalmente me han ofrecido el puesto titular en Wicked, que se estrena el próximo octubre el Nuevo Teatro Alcalá. Se trata de una secuela del Mago de Oz, basado en una novela que se publicó en 1995, Memorias de una bruja mala, que se convirtió en película y luego en musical». Me cuenta que hay muchísima expectación en Madrid ante el próximo estreno y me confiesa que puedo encontrar aún entradas para el estreno, entre 40 y 80 euros.

Para ella ha sido todo un descubrimiento: «Yo creía que los musicales me iban a aburrir, por eso de tocar todos los días la misma partitura, pero es una experiencia alucinante. Convives con artistas de otras disciplinas: actores y actrices, bailarines, decoradores… y por supuesto tus compañeros músicos. A mí me encanta la convivencia en mi trabajo, no hago lo mío y voy a cumplir con la rutina: me gusta involucrarme, mejorar cada día y compartir propuestas con todos. Lo malo es que siempre tocas en el foso y no ves la escena. Me pedí un día para verlo desde el patio de butacas y me pasé la obra llorando de emoción».

Y aún le queda tiempo para otras cosas: para leer, últimamente mucha novela negra, para ver alguna serie o película y para cuidar a su boyero de berna, un impresionante y hermoso perro al que pasea todos los días por Cartagena, Alicante o Madrid. Su novio también es músico (trompetista) y por suerte el que cocina es él. Encantadora.