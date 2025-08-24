Mercedes Meseguer, el alma en cada pincelada

… Por otra parte, vuelvo a tener curiosidad. Curiosidad. Ahora lo comprendo. Los sueños van de la mano del tiempo y corren paso a paso alejándose de nosotros. Hasta desaparecer completamente en el horizonte. Y olvidamos que luchamos por alcanzar algo durante toda nuestra vida. Y nos quedamos tan sólo con una hoja de papel en blanco. Alcanzamos el éxtasis. Monólogo final de la pintora Helene Schjerfbeck (Laura Birn) en Helene. Película dirigida por Antti Jokinen

Precisión, sencillez, excelencia… tres términos que sintetizan y explican bien la obra pictórica de Mercedes Martínez Meseguer. Y… curiosidad; una curiosidad que la induce a indagar propuestas, procedimientos diversos que la conducirán a resultados dispares. El trazo expresivo, con contrastes luminosos y audaces, que recuerda a los pintores fauvistas… o la composición, colorista y precisa, que pareciera cercana a una extraña e idealizada pintura de poéticos aires metafísicos. Pero siempre un juego de transparencias y luces, de formas y colores que, aunque parecen superponerse, quedan irremediablemente sujetos a la idea de orden. Las obras, los cuadros de Mercedes, devienen una mezcla entre el rigor de la geometría y la sensualidad expresiva de un trazo colorido; una especie de figuración intimista que bebe de las fuentes de esa línea pictórica que proviene de Paul Cézanne, pasa por Giorgio Morandi y llega, por citar solo a otro de los pintores que se han acercado a tan generoso manantial, al español Xavier Valls. Y, sí, la pintura de Mercedes está, siempre, aureolada de una sofisticada y atractiva elegancia.

Sus cuadros representan siempre realidades cotidianas: vasos y copas de uso habitual, sus libros apilados sobre una mesa, jarrones de flores –tulipanes, sobre todo, su flor predilecta– y su propio espacio vital, su casa, que es, simultáneamente, su estudio. La casa, el estudio, los interiores habitados y vividos por la artista, como tema; siempre apelando a lo cotidiano, haciendo de lo habitual algo extraordinario. Su casa, su estudio… donde llegaría a colgar una muestra individual de su obra en 1984, en una especie de adelanto a ese recurso experiencial, y comercial, tan común hoy día, que lleva a los artistas a mostrar su trabajo en el lugar donde se crea, ese open estudio que ahora parece estar tan de moda.

En los cuadros de Mercedes los espacios, que, de por sí, etiquetamos de angostos o cerrados, devienen mágicos, luminosos e infinitos. No parece nuestra pintora, una artista que tenga especial predilección por el paisaje –salvo que este sea un espacio natural recorrido, habitado, reconocido por ella–; pero si hay un tema, una idea, a la que recurrirá de forma frecuente en bastantes de sus lienzos: es la ventana. Esa ventana, ese Espacio 1, 2, 3 que, a modo de instalación escultórica, formó parte de Contraparada 1 y hoy pertenece a la colección del Ayuntamiento de Murcia. Esa ventana entreabierta que pone en relación dos mundos, que abre los pasillos interiores de su vivienda a la luz natural del exterior, que se vuelca, a veces, sobre la superficie de una mesa dando protagonismo a los más simples objetos cotidianos.

Mercedes Martínez Meseguer. / L.O.

Este Interior del Estudio, el primero de una serie, realizado en 1988, nos muestra el largo y estrecho pasillo de su casa-estudio, las paredes cubiertas con sus propios cuadros, tulipanes, libros y objetos sobre una mesa junto a la ventana galería que filtra la luz con la persiana apenas bajada. Un espacio ¿imposible? que vibra de color y parece conducir nuestros pasos a una estancia propicia a la creación, la paz y el descanso; y, como siempre, tulipanes, que Mercedes ha convertido aquí en pequeñas esferas luminosas que flotan junto a un escueto cilindro. Un divertimento plástico, un juego. Un simulado espacio vital al que, de haber visitado o conocido, seguramente, no habría renunciado Morandi. Una propuesta pictórica que transmite la pasión por la pintura que era capaz de contagiar Mercedes a los alumnos que asistían, casi a diario, a su estudio, a su casa.

Interior del Estudio, un cuadro que se ajusta, o mejor, que parece ajustar a Mercedes Martínez Meseguer a aquellas palabras de Takeshi Kitano cuando indicaba que el hecho de estar involucrado en el proceso de la creación es, en sí mismo, el momento feliz en la vida del artista; y que si uno tiene éxito o si los críticos te adoran –o no–, es irrelevante al tema de la creación en sí, porque la alegría del artista está en el proceso de la creación de la obra, no en el éxito, ni en la repercusión, ni en cómo uno es visto por otra gente, sino cómo el artista se ve a sí mismo. Y es que, en palabras ahora de la propia Mercedes, «cuando no hay alma, el cuadro se queda vacío. El alma es cuando dentro de la composición y el color se ha introducido (sin saber cómo) la expresión de un sentimiento».