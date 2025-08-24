Mar Alberto Muñoz, escudriñando el alma de las obras de arte

Te mira Mar Albero Muñoz y piensas que está entrando en lo más hondo de tus pensamientos. Porque la mirada de Albero no es una mirada al uso. Ella escudriña dentro del alma. Así se ha entrenado durante muchos años. Durante mucho tiempo ha avezado su mirada en desentrañar las miradas que nos devuelven, desde el lienzo, las obras de arte. Sabe Mar Albero Muñoz que las pasiones mueven el mundo. Y que el reflejo de esas pasiones está labrado en la pintura en una mirada, en un rostro, en un gesto. Y ella se aplica con pasión a desentrañarlo.

Es Albero especialista en Historia de las Emociones y su influencia en la Historia del Arte, y realizó su tesis doctoral sobre fisiognomía y expresión de las pasiones en los tratados artísticos españoles del siglo XVII, lo que le confiere una autoridad innegable en el tema.

Tuvo una infancia que no entra en los cánones que podríamos calificar de al uso, y no sólo porque pasara en un petrolero los primeros cinco años de su vida, que ya denota cierta singularidad. Su padre era oficial de la marina mercante y aquella niña, lejos de sentirse encerrada en aquella embarcación, se sintió viajera por el mundo, pudiendo comprobar que el planeta era bastante más grande y complejo que aquella Murcia de la década de los setenta a la que pertenecía.

Durante diez años pasó Albero largas temporadas con sus abuelos en el Instituto de España en Múnich, más tarde Instituto Cervantes. Recuerda con agrado las reiteradas excursiones a los museos, adónde acudía a menudo para contemplar tal o cual obra pictórica bajo las explicaciones de su abuelo que ella iba aprehendiendo como solo los niños pueden hacer.

Recuerda Mar que, ya con siete años ella sabía a ciencia cierta que quería estudiar Historia del Arte. Y viajar. Con sus abuelos a Múnich, con sus padres a París, luego ya sola a Londres para ampliar sus estudios… Le gusta embeberse de los rincones de las ciudades, de las historias que guardan, de sus antiguos habitantes… Hizo la tesis doctoral con Concepción de la Peña Velasco y Cristóbal Belda –para mí sigue siendo don Cristóbal–, a quien admira por la capacidad de saber que atesora y por su carácter inspirador, y al que considera su maestro.

Aunque investiga sobre el arte y los artistas en general, tiene predilección por las mujeres artistas. Así, ha investigado sobre Oliva Sabuco, que fue injustamente tildada de plagiadora de su padre, seguramente porque su condición de mujer hacía impensable que ella hubiera escrito lo que escribió. Y va sacando a la luz trabajos en los que recupera las vidas y las obras de mujeres artistas, como la de la murciana Françoise Dupart, de comienzos del siglo XVIII, hija de un escultor marsellés que vino a Murcia para trabajar en la Catedral. O la de Magdalena Gilarte, pintora murciana del siglo XVII…

Es Albero partidaria de lo que decía Ortega: que la universidad no debe ser un taller de sabios, sino una escuela para la cultura que permita desarrollar un espíritu crítico y único.

Confiesa que los diez años que ha pasado al frente del Aula de Mayores de la Universidad de Murcia han constituido una de las mejores experiencias de su vida: «Cuando uno entra en una clase de gente mayor, con cien pares de ojos mirando atentos al profesor, sin tabletas, sin pantalla, tan sólo con un papel y un bolígrafo, se siente uno atrapado por una sensación indescriptible», asegura.