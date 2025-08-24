"El CreaMurcia es una oportunidad genial, pero creemos que hacen falta más"

Noname (Carlos Esteve y Joaquín Alcántara) han sido los ganadores del CreaMurcia Otras Tendencias 2025. Eran reservas, pero les llamaron y el jurado les recibió como una genuina revelación. El nombre les vino de la indecisión que apareció en el momento de definirse como grupo. También les rondó la cabeza ‘Salón sin ventanas’, por el lugar donde suelen jugar con sus aparatos y sacar sus temas, y el azar terminó por establecer el nombre de Noname con el que participaron en el concurso. Son músicos poliédricos que vienen del teatro, con capacidad para sorprender y romper los moldes establecidos –Joaquín se mueve en un tono más flamenco y experimental, y Carlos en el pop, la electrónica, y la música urbana–. Construyen un expresionista muro de sonido, y no necesitan a Phil Spector para sonar clásicos y emocionantes con una propuesta que fusiona sonidos urbanos, flamenco y electrónica experimental, y beben de influencias como C Tangana, Sen Senra, Pignoise, Ralphie Choo, Rusowsky, Camarón... Noname han inscrito su no-nombre en el palmarés del CreaMurcia.

Enhorabuena por vuestro premio. ¿Qué significa para vosotros haber ganado el CreaMurcia en la categoría Otras Tendencias?

¡Muchas gracias! Estamos locamente emocionados, porque no nos lo esperábamos en absoluto. Nosotros queríamos entrar en el CreaMurcia para establecer nuestro punto de partida. Como dúo. Hasta el momento habíamos hecho música por separado, y el CreaMurcia era una oportunidad para empezar algo nuevo juntos. Así que haber ganado significa para nosotros que sí. Nuestro proyecto quizá está en el momento adecuado para nacer. Que estamos preparados y que vamos a por ello.

¿Qué supone inscribir vuestro nombre en el palmarés del CreaMurcia? ¿Podéis darnos el nombre de algún ganador del concurso al que os gustaría emular?

Nos parece espectacular formar parte de la historia del CreaMurcia, todo un placer. Y nos sigue reventando la cabeza que Nathy Peluso pasara por aquí. No sé si emular sería la palabra, pero la admiramos 100%. De todas formas, cualquier grupo emergente que haya pasado por el CreaMurcia tiene nuestro cariño, amor y respeto.

¿Cómo ha sido la recepción del público a vuestra victoria en el Creamurcia?

Realmente, en estos momentos nuestro público son nuestros amigos y algunos amigos de amigos. De momento todo queda entre amigos, así que la recepción no puede ser mejor, nos quieren, nos apoyan y nos ayudan con el proyecto. Estamos supercontentos con la victoria, y sentimos que estamos creando un proyecto con nuestra gente, nuestro equipo, que tiene muy buena pinta.

El nombre de vuestro proyecto es Noname. ¿Cuál es la historia tras este nombre?

—Joaquín Alcántara: Tuvimos una confusión con la inscripción. Nos inscribimos en un primer momento en Pop-Rock, cuando nosotros queríamos inscribirnos en Otras Tendencias. El nombre en un primer momento que habíamos pensado era Salón sin ventanas. Porque nuestra música y, sobre todo, nuestro directo lo probamos y lo ensayamos en un salón, de noche, con un flexo que hace mucha luz.

—Carlos Esteve: Ahora bien, al equivocarnos, no nos dejaron repetir el nombre en la inscripción de Otras Tendencias, lo cual me enfadó mucho, y decidí que nos apuntaríamos sin nombre, pero quedaba bastante aburrido en español, así que lo puse en inglés. ¡Tachán! Noname.

¿Podríais describir la obra o el proyecto que os ha hecho ganar este premio? ¿Qué ideas queríais transmitir?

Lo que hicimos fue intentar llevar el salón de casa al escenario. Encontrarnos tranquilos, disfrutones, atrevidos. Abrirle una ventana al público para que entrara a nuestro ‘estudio’. De ahí que la ‘escenografía’ fuera una alfombra, un planchador para la mesa de mezclas y unos focos que simularan nuestro flexo de forma algo más estilizada. Intentamos básicamente enseñar que nuestro proyecto somos nosotros con lo que hacemos. Con lo que nos gusta. Y le abrimos la puerta a cualquiera que vibre un poco en nuestra frecuencia.

Elegisteis la categoría Otras Tendencias. ¿Cómo definiríais vuestro estilo o género dentro de esta amplia denominación? ¿Cómo describiríais vuestro sonido?

Elegimos precisamente Otras Tendencias porque abarcamos y tocamos tantos palos… Fusionamos tantas cosas… Tenemos tantos tipos de temas escondidos por carpetas… Nosotros no inventamos nada. Solo lo configuramos a nuestro disfrute, para que suene a lo que nos gusta. Elegimos Otras Tendencias porque la palabra ‘otras’ da pie y libertad para que puedan pasar muchas cosas que no te esperas. Nos apeteció hacer un concierto algo más urbano, con ritmos de hip hop, electrónica y, cómo no, el toque flamenco. Joaquín trabaja mucho a través del flamenco. Nuestro sonido es autotune, electrónica, flamenco, fusión, y mucho cariño y sensibilidad. Aunque no lo parezca, en ocasiones las canciones requieren ser muy sensibles con ellas. Tratarlas bien. Nuestro sonido es una lista muy muy larga de muchas cosas que, por supuesto, caben en Otras Tendencias.

¿Cómo fue el proceso creativo para el proyecto ganador? ¿Trabajasteis de una manera particular o explorasteis nuevas técnicas?

El proceso fue absolutamente explosivo. Como ya hemos contado muchas veces, éramos reservas del concurso. No teníamos que cantar en un principio, y todo lo que tenía que suceder sucedió para que nos llamaran y cantáramos en la semifinal. Cuando nos presentamos teníamos claro que queríamos ser nosotros en el salón de nuestra casa. Pero ya está. Ni siquiera teníamos las canciones que queríamos cantar. Así que desde aquella llamada para la semifinal, el proyecto y las ideas que nos rondaban vagamente por la cabeza empezaron a conformarse. Y por supuesto ensayamos. Mucho. En el salón de casa, como siempre.

¿Cuáles son vuestras mayores influencias artísticas, tanto dentro como fuera de la música?

Nuestra primera influencia viene dada por el teatro, que es el arte que nosotros acostumbramos a trabajar. Nuestro enfoque escénico ya viene dado por una experiencia previa en el arte dramático. Nuestras influencias musicales directas podrían ser Sen Senra, The Blaze, Bon Calso, Stick Ma, C tangana, Rosalía, Juicy Bae, Mvrk… Podrían ser también Camarón y La Oreja de Van Gogh. O Pignoise, también aparece en nuestra música. Miguel Campello también… Hay muchos artistas que nos inspiran y de los cuales sacamos cosas.

¿Vuestras letras surgen en primer lugar, o se adaptan a una música creada previamente?

—J. A.: Depende un poco del día, pero normalmente escribimos sobre la instrumental.

—C. E.: Trabajamos a partir de la realidad y la ficcionamos hasta que sea interesante. Pero, bueno, esto fluctúa mucho. Depende un poco del día.

¿Qué pensáis de la escena artística de Murcia y el apoyo que se le da a los nuevos talentos a través de iniciativas como el CreaMurcia?

Estamos muy agradecidos con el CreaMurcia y las instituciones. El CreaMurcia es una oportunidad genial para dar visibilidad y oportunidades a los artistas emergentes, pero creemos que hacen falta más. Hay muchos espacios sin funcionamiento y mucha gente preparada para llenarlos. En Murcia hay muchos artistas, mucho movimiento, mucha gente que hace las cosas muy bien, y que lo único que necesitan es algo de apoyo institucional.

Compartís piso con Palomo Palomo, ganador del CreaMurcia. ¿Qué se cocina en esa casa que tantos éxitos está propiciando?

—J. A.: Fue una locura enterarnos que habíamos pasado juntos a la final. En nuestro piso se vivió como un circo en el que entraba gente y salía a todas horas con ensayos y fechas límite. Mucho estrés imprevisto y muchas cosas bonitas. Nos dejábamos material de sonido, cables, amplificadores. Era el piso de la producción musical. Dani (Palomo Palomo) nos consiguió sala de ensayo en el último momento para poder dejar tranquilos a los vecinos. Era un piso de locos, pero todo increíble.

Tras este importante reconocimiento, ¿qué planes tenéis para el futuro? ¿Hay nuevos proyectos en marcha o colaboraciones que podáis adelantar?

En estos momentos, seguimos construyendo el proyecto y dándole forma. Tenemos algunos conciertos o miniconciertos en los que vamos a probarnos y a afianzar ciertos aspectos. Tenemos muchos temas por sacar. Un canal de Spotify casi terminado: Noname Project. Y tenemos algo hablado y alguna prueba con Ludie, segundo premio de Otras Tendencias, una pedazo de artista con la que conectamos desde el segundo 1. Palomo Palomo no se deja engañar, pero existen carpetas con canciones también que deberíamos retomar. Veremos qué cosas pasan.

¿Cómo creéis que encaja vuestra música en esta era de consumo rápido y canciones orientadas a intentar meter la cabeza en algún festival?

Genial. Quizá haya temas nuestros que encajen a la perfección con la descripción que haces de la industria musical actual. O seguro que hay gente que piensa que nuestros temas son así. Es un poco el punto de vista del oyente, del público y de la gente que encaje con lo que hacemos o no. Nuestra música no se aleja de lo que se escucha actualmente; también es posible que se consuma rápido, y por supuesto nos encantaría entrar en cualquier festival. Lo único que creemos que hay que hacer es ser honestos. A nosotros nos encanta lo que hacemos. No pensamos si se consume rápido, si es mejor o peor, o si se parece a lo que hay ahora mismo. Simplemente hacemos la música que queremos escuchar. Y si eso cuadra con lo que ahora funciona, genial. Si no, con algo cuadrará.

¿A qué aspira Noname en esta especie de jungla competitiva en la que se ha convertido la música?

Competir, ya hemos competido. Ahora pretendemos trabajar en nosotros y tener paciencia. Queremos tener más conciertos, más oportunidades de directo. A por eso vamos ahora.

¿Estáis preparando disco? ¿Cómo ha sido el proceso de creación y grabación de este trabajo?

Ahora mismo estamos rematando los temas que tenemos por sacar. Creando escaparate y afianzando un poco el proyecto. Disco como tal, no tenemos idea de sacar de momento, pero viene mucha música en diferentes formatos. Nuestro proceso de grabación ha sido como hasta ahora, trabajamos cada uno desde sus espacios de trabajo, y vamos compartiendo información en tiempo real, para después ponerla en común y probar el directo.

¿En qué estado emocional os encontráis en este punto de vuestra carrera? ¿Cuál es el motor de Noname?

Estamos justo en el instante anterior a empezar la carrera (deportivamente hablando). Aunque hayamos ganado el CreaMurcia, a finales de septiembre pretendemos lanzar nuestro proyecto completo, por lo que de momento estamos cogiendo aire, configurando cosas y preparados para salir. Por supuesto, la adrenalina, la emoción y las ganas están por las nubes. Es un momento muy bonito, el momento justo antes de despegar.