Alicia Catalán (@Kalonbay): "Ha habido maquillajes en los que me sentía saturada y he llorado de frustración"

Artista, ilustradora, maquilladora y creadora de contenido, Alicia ha convertido su perfil en un rincón donde conviven la belleza, la delicadeza y la autenticidad. Empezó ilustrando, se enamoró del maquillaje artístico y ahora mezcla ambas pasiones con textos que emocionan. Sus maquillajes virales (como el del homenaje a la Región de Murcia) y sus reflexiones la han llevado a ganarse una comunidad fiel que va mucho más allá del like. Hoy nos habla de creatividad, valores, hate, mensajes de famosos y sueños que están a punto de cumplirse.

¿Quién es Alicia cuando no está frente al espejo o entre pinceles?

Cuando no estoy maquillando ni creando, soy muy de disfrutar las cosas simples: me encanta leer, pasar tiempo con mi familia y con mi pareja. Me pierdo en mundos de fantasía, thrillers o historias románticas… así que, si no estoy entre pinceles, seguramente me encuentres con un libro en la mano viajando por otras realidades.

¿Qué te llevó a unir el maquillaje con el arte en tus redes?

Mis redes siempre han estado ligadas al arte. De hecho, empecé con una pequeña empresa de ilustraciones personalizadas. Pero siempre me había gustado maquillarme. Un día descubrí a creadoras que hacían bodypainting y me entró la curiosidad: empecé probando como hobby, y poco a poco fui mezclando maquillaje con algo que también me apasiona muchísimo: los textos. Así nació parte del contenido que hago hoy.

¿Recuerdas tu primer bodypaint viral?

Sí, clarísimo. Fue un vídeo homenaje a la Región de Murcia en el que recreé diez maquillajes distintos: desde limones hasta Carlos Alcaraz, pasando por las marineras o la Catedral. Ese fue el primero que explotó en redes y que me hizo decir: “¡Vale, esto gusta!”.

Tu contenido es muy visual, delicado y artístico… ¿te ha costado que te tomen en serio como profesional por eso?

Muchísimo. Al principio yo me lo gestionaba todo sola: las redes, los contratos con marcas… y como era joven y nueva en este mundo, había quien intentaba tratarme como ingenua o como “una cría”. Hoy en día sigo sin representante, pero ya he aprendido cómo funciona la industria y me tomo muy en serio mi trabajo, lo que hace que los demás también lo hagan. Antes era un poco “bebé” en todo esto, pero ahora tengo mucho más claro mi valor como profesional.

¿Has llorado alguna vez por un maquillaje que no salió como querías?

Sí, pero más que por el resultado final, ha sido por el proceso. Ha habido maquillajes en los que me sentía saturada, que nada me salía como quería y terminaba llorando de pura frustración. Aun así, siempre los he acabado. Algunos me han gustado más y otros menos, pero nunca he dejado uno a medias.

¿Cuál ha sido la colaboración que más ilusión te ha hecho y por qué?

He tenido colaboraciones muy divertidas con marcas conocidas, pero una que recuerdo con muchísimo cariño fue con Loes, una marca murciana. Fue para el Día de la Madre y me dieron total libertad: pude escribir el texto, hacer la ilustración y el diseño tal cual lo imaginaba. Ese tipo de proyectos, en los que confían al 100% en mi parte artística, son los que más disfruto.

¿Tienes alguna manía antes de grabar o pintar?

No soy muy maniática, pero necesito que la habitación esté fresquita, porque si me pongo a sudar, adiós maquillaje. Y eso sí: lo tengo todo esquematizado antes de empezar. El texto, el diseño… todo. No me gusta improvisar porque, una vez que empiezo un maquillaje, ya no hay marcha atrás: tengo que terminarlo sí o sí.

¿Cuál ha sido el vídeo que más hate ha recibido… y cómo lo gestionaste?

No suelo tener mucho hate en mis redes, la verdad, pero los que más han recibido ha sido alguna que otra colaboración. Supongo que porque los mensajes de algunas marcas generan opiniones muy divididas. Yo lo tengo claro: si colaboro con una marca es porque estoy de acuerdo con su mensaje, nunca lo hago solo por dinero. Entiendo que la gente tenga diferentes puntos de vista, pero también hay comentarios que cruzan la línea. En esos casos, intento relativizar: no todo el mundo se va a expresar con respeto en internet.

Últimamente se está viendo mal rollo entre creadores de contenido de la Región, ¿tú cómo lo vives?

Como en todas partes, hay de todo. Personalmente, con los creadores de la Región de Murcia con los que me relaciono he tenido experiencias súper buenas, son perfiles maravillosos. Pero sí es verdad que, en general, el mundo de las redes no siempre es un lugar que me encante. Hay veces que se respira competencia y malas vibras. Aun así, con mi círculo más cercano he tenido mucha suerte.

¿Te has sentido alguna vez juzgada o infravalorada por ser tan joven en este sector?

Sí, sobre todo en las colaboraciones. Hay marcas que intentan tratarte como si fueras ingenua solo por ser joven, mujer y tener un contenido “mono”. No pasa siempre, pero sí me he sentido juzgada o infravalorada en algunas ocasiones.

¿Qué red social te da más alegrías… y cuál más disgustos?

Instagram, sin duda, es la que más alegrías me da. Tengo una comunidad preciosa y muy fiel, y el hate es mínimo. En cambio, en TikTok sí he notado más comentarios desagradables. No sé si es porque hay más gente joven o porque la plataforma filtra menos, pero el hate ahí puede ser más agresivo. No es que me llegue mucho, pero se nota la diferencia.

¿Qué le dirías a quien cree que lo tuyo “no es un trabajo de verdad”?

Si después de habérselo explicado, siguen pensando que es una tontería, lo que sienten, en el fondo, es envidia. Todos aspiramos a trabajar de lo que nos gusta, tener tiempo libre y ganar dinero de una forma que nos haga felices. Mi trabajo me encanta y sí, es un trabajo de verdad. Lo que molesta a algunos no es que no lo consideren un empleo, sino que no soportan la idea de que alguien pueda disfrutar mientras trabaja y ganar bien.

¿Alguna vez has pensado en dejar las redes?

Más veces de las que me gustaría admitir. Y no por el trabajo en sí, sino por el ambiente. En algunos círculos más grandes, como en eventos en Madrid, el entorno me parece frío y superficial, y eso me choca porque yo soy muy casera, familiar y cercana. Soy sociable, sí, pero también necesito un ambiente auténtico, y cuando lo pierdo de vista me replanteo si esto es lo mío.

¿Has tenido que rechazar alguna colaboración por no alinearse con tus valores?

Sí, varias veces. Me han ofrecido campañas con casinos, por ejemplo, y eso no entra para nada en mi línea. También propuestas más íntimas que en ese momento no me parecían adecuadas o no encajaban conmigo. Prefiero decir que no antes que aceptar algo con lo que no me siento identificada.

¿Cuál es tu mayor sueño profesional… y tu guilty pleasure secreto?

Mis sueños los voy cumpliendo poco a poco y, cuando alcanzo uno, aparece el siguiente. Por ejemplo, sacar un libro era un sueño enorme y está a punto de cumplirse. También estoy con un proyecto muy bonito en la Región de Murcia que me ilusiona muchísimo. Y, si me pongo a soñar en grande, me encantaría que mi libro llegara al cine o se convirtiera en una serie. Mi guilty pleasure sería escribir en géneros que no asocio tanto con mi perfil, como un dark romance o un thriller sangriento y retorcido. Sería un contraste brutal con los textos dulces que suelo compartir en redes, y me parece un reto creativo increíble.

¿Hay algún creador/a de la Región con el que te mueras de ganas por colaborar?

¡Muchísimos! Conozco a un montón y todos son geniales. La verdad es que aquí en la Región tenemos muy buen ambiente entre creadores, así que colaborar con cualquiera sería un gustazo. Muchas veces he pensado a reclutar a varios para un video a nivel regional con maquillaje, pero por ahora se queda en el tintero jajajajaja.

Y esa pregunta morbosa: ¿te han escrito famosos? ¿Algún mensaje subido de tono que recuerdes?

La persona más famosa que me sigue es Alejandro Sanz, aunque no me ha escrito. Sí que me habló Dean Lewis, un cantante al que adoro, para agradecerme un vídeo que hice con una de sus canciones, y me hizo muchísima ilusión. Y, bueno, mensajes subidos de tono sí que me han llegado, pero de cuentas random. Nada que un buen “bloquear y a seguir” no arregle.

¿Qué no veríamos nunca en tu perfil, aunque te lo pagaran?

Publicidad de tabaco, de casinos o cualquier cosa que vaya contra mis valores. Tampoco me verías metida en polémicas absurdas solo para viralizarme. Hay gente que opina de todo por moda para ganar seguidores, pero yo solo hablo de algo si de verdad creo que puedo aportar. Meterme en fregaos que ni me van ni me vienen, nunca.

¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar pero cree que “ya está todo inventado”?

Que no se agobie. Todo lo que existe nace de referencias y de reinventar lo que ya han hecho otros. La clave es empezar, probar, equivocarte y poco a poco encontrar tu estilo. Yo, por ejemplo, me resistí mucho a entender que mi perfil no tenía que encasillarse en una sola cosa. Al final hago de todo: maquillaje, textos, ilustración, arte, incluso recetas o recomendaciones. Y eso está bien, porque me permite crecer en muchos ámbitos. Lo importante es creer que puedes hacerlo.

¿Y si mañana desaparecieran todas las redes sociales? ¿Dónde estaría Alicia?

Seguiría escribiendo, sin duda. El proceso de mi primer libro me ha encantado y creo que es algo que puede llegar muy lejos. Me veo perfectamente como escritora, y lo digo con confianza. Y si no, seguramente estaría dando clases: de arte, de creatividad o de algo que motive a la gente a descubrir su lado artístico.