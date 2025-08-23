Pedro Sánchez Vera, un sociólogo especialista en bienestar social y vejez

Pedro Sánchez Vera está unido a la Universidad de Murcia desde la primera mitad de los años 70, cuando llegó a aquella recoleta y familiar universidad para estudiar lo que entonces se llamaba Filosofía y Ciencias de la Educación, y de la que nunca se ha marchado.

Se vinculó a Juan Monreal, que sería Rector de la UMU entre 1994 y 1998. Su primer trabajo fue en un aula de magisterio de Cartagena. Recuerda que se creó un movimiento de sociología de la educación en escuelas de magisterio, que se extendió en otras universidades: Granada, Salamanca…, y constituyó el germen del grupo de educación de la Federación Española de Sociología. Allí participaron los primeros sociólogos de la educación españoles.

En el 2002 fue nombrado catedrático. No tardó en adquirir interés por un tema que comenzaba a adquirir cada vez más fuerza: el envejecimiento de la población. Afirma que España ha sido una pionera en estos temas y ha tenido mucha incidencia en estos temas en América Latina.

En estos tiempos ya comenzaba a apuntarse otro de los grandes temas que adquiriría enorme relevancia: la soledad, algo que agravaba la progresiva mayor longevidad que iba alcanzándose en nuestro país, lo que ha traído como consecuencia un enorme crecimiento de hogares solitarios, encabezados por personas mayores de 65 años, y con un porcentaje muy alto de personas mayores de 85. Asegura que todos esos cambios llevaron al grupo de investigación de Bienestar Social y del Envejecimiento a estudiar la familia y sus transformaciones.

Entre los temas que estudia el Grupo de Investigación de Sociología del Bienestar Social y del Envejecimiento de la UMU, del que él es el Investigador Principal, se incluyen causas y efectos del envejecimiento demográfico, opinión pública y opinión de los mayores, sociología de la muerte o solidaridad intergeneracional.

Afirma Pedro que el cambio social que se ha operado en España ha sido rapidísimo, sobre todo en lo relativo al empoderamiento de la mujer y de la incorporación de ésta al ámbito laboral. Las mujeres en nuestro país se han empoderado mucho en los últimos años, y ahora son ellas las que mantienen el mundo cultural.

También comenta que se ha producido un cambio de paradigma en la percepción del amor entre los mayores. Hoy se es consciente de que la gente mayor puede volver a empezar una nueva vida en la que el amor exista. Se ha producido un debilitamiento del lazo familiar, y por tanto hace falta un estado que se preocupe con mayor diligencia y eficacia de estos problemas, como ya está ocurriendo en Europa. En España vamos un paso por detrás en este terreno, comenta, y añade que haría falta un Ministerio de la Soledad que se ocupara de estos temas.

La gente quiere tener cada vez más independencia, pero necesitan comunicarse. Este es uno de los agentes de la vejez activa, y por tanto de la longevidad en buen estado: el ejercicio, el comunicar, el hablar de los problemas, no sentirse solo… Son temas muy importantes, que las mujeres resuelven mucho mejor que los varones, asegura. Ellas hablan más de sus sentimientos, están más apegadas a la familia, tienen más cohesión con otros grupos… a los varones les cuesta mucho más comenta el sociólogo.

De momento, Pedro Sánchez Vera ha aprendido de la teoría que él mismo imparte: anda, sube las escaleras andando, se relaciona con la gente a su alrededor. Y también, cuando se encuentra crecido, se atreve con un partido de tenis, aunque ahora siempre de dobles. Ley de vida.