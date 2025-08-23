"El objetivo es mantener la tradición, pero con un filtro más moderno"

La edición 2025 del ciclo ‘A la luna de Barranda’ regresa esta noche con el grupo murciano Kimaya, que toma como eje vertebrador del proyecto el cante flamenco. La palabra Kimaya proviene del maratí, que es una de las lenguas más habladas en la India, y su significado es ‘alquimia’, mezcla de ciertos elementos para convertirlos en otro más preciado. Kimaya es, exactamente, una búsqueda de ese bien preciado que es la música, a partir de la fusión de tres elementos: cante flamenco, guitarra y percusión, todo ello pasado por el filtro de lo electrónico, adaptando a nuestra era actual los sonidos tradicionales de la música.

Viene a Barranda con un nuevo proyecto de fusión, ¿verdad?

Sí. Partía con la fusión de tres elementos, en un principio, y ahora hemos añadido un bajo, para también tener la suerte de contar con un músico más y que aumente la riqueza del proyecto. Trabajamos con secuencias de música que vamos lanzando, a las que sumamos bastantes elementos con una percusión muy variada con Alejandro Solano, un cante con todas las raíces y toda la tradición al que añadimos modernidad con la voz de José Antonio Chacón, un cantaor de Algeciras con un largo recorrido, y yo voy con la guitarra, pero tampoco al uso, ya que utilizo diferentes sonidos. Por último, está Pablo Abellán, que se suma al bajo. Con toda esa mezcla vamos a intentar que la gente lo pase lo mejor posible.

Y todo pasado por el filtro de la electrónica, adaptado a nuestros tiempos.

No hacemos temas de composición propia, sino que nos basamos en música tradicional, en una seguidilla tradicional o una minera, en fandangos, incluso en alguna versión de temas de Camarón. Realmente no partimos de cero, sino que cogemos algo que ya está hecho, que forma parte de la tradición y tratamos de pasarlo por un filtro más moderno, que es lo que aportamos al proyecto. El objetivo de este proyecto es mantener la tradición, pero con un nuevo enfoque.

¿De dónde viene el nombre de Kimaya?

Realmente, Kimaya significa sinergia. Cuando nos juntamos nos dimos cuenta de la sinergia que tenía todo lo que estábamos elaborando, así que buscamos una palabra que tuviera cierta relación con el flamenco, pero que no fuera la palabra castellana, y encontramos que hay una lengua de una parte de la India en la que Kimaya significa precisamente sinergia. El flamenco también tiene algo con la música que viene de esas tierras, por lo que nos pareció una bonita palabra para definir el concepto del grupo y no llamarlo sinergia como tal.

¿Cómo nace el proyecto?

Como tantas cosas en la vida: de la casualidad. Los tres somos compañeros en el Conservatorio de Música Profesional de Cartagena y estamos metidos en el departamento de Flamenco. Todo comenzó cuando nos hicieron una petición para una gala de los Premios de la Cultura, que se realizó aquí en Cartagena hace poco más de un año. Nos pidieron hacer una pieza que tuviera ese concepto de tradición y modernidad. La creamos, vimos que teníamos conexión entre nosotros y que la cosa fluía rápido. Cuando lo presentamos en la gala, la respuesta de la gente fue tan positiva que todos nos preguntaron si ya éramos un grupo. Fue el momento en el que nos miramos los tres a la cara y decidimos crear algo. Posteriormente, estuvimos presentando el proyecto como trío en la Semana Flamenca de Alhama, el pasado mes de diciembre, y este año queremos centrarnos mucho en este proyecto. Hemos puesto muchas ganas e ilusión en este proyecto.

¿Qué tal ha sido la acogida?

Tanto en el punto de partida, que fue casual, como luego en Alhama, ha ido francamente bien. Ahora, con la incorporación de Pablo al bajo, vamos a tener muy buena acogida. Estoy convencido de que el resultado va a ser muy positivo.

Una vez más, las alas infinitas que ofrece el flamenco.

El flamenco tiene una maleabilidad increíble, es tremendamente plástico. Lo puedes juntar prácticamente con cualquier cosa. Tiene una característica muy importante: como tiene un sello tan fuerte e identitario, al final está muy presente. Por mucho que quieras malearlo, adornarlo o cambiarlo, al final siempre está presente. Si lo haces desde el conocimiento y la tradición, está siempre muy presente.

Ha estado en diferentes ocasiones en el ciclo ‘A la luna de Barranda’, ¿cómo ha visto la evolución del certamen?

El cartel de esta edición me parece muy interesante, con una gran variedad de géneros y, además, grupos internacionales. He tenido la suerte de acompañar a Manuel Luna o Juanjo Robles, también estuve con mi proyecto en solitario; de hecho, una de las canciones de mi disco anterior, que presenté allí, se llama Luna de Barranda. Es una taranta que toqué por primera vez allí, me gustó tanto el espacio, la luna que había aquella noche y el festival en sí, que decidí ponerle ese nombre. Ya le he comentado a mis compañeros que vamos a estar muy a gusto y estoy convencido de que les va a encantar, porque es un sitio que me parece precioso para tocar, siempre con muy buena acogida, y el público es muy respetuoso. Vamos, no se puede estar mejor.

¿Por qué momento pasa el mundo del flamenco en la Región?

Creo que goza de muy buena salud, tenemos la suerte de contar con un Conservatorio de Música Profesional con las especialidades de Guitarra y de Cante, así como un Superior, que pocos lugares de España lo tienen, y eso es un factor muy importante. Se pueden contar con los dedos de una mano las provincias de España que tienen la suerte de poder contar con las dos especialidades. Eso, al final, da unos frutos que se reflejan en toda la Región. Ahora mismo, en el Profesional de Cartagena tenemos alumnos de diferentes puntos de la Región, pero también de provincias cercanas como Almería, Alicante, Albacete, incluso dos alumnas que tuvimos de Ciudad Real.

¿Cuáles son sus próximos trabajos en mente?

Ahora mismo estoy grabando el segundo disco en solitario, que lo quiero presentar antes de que termine 2025. Ese es el próximo objetivo, donde tengo la suerte de contar con José Antonio Chacón al cante y Alejandro a la percusión. Además de enfocarme en Kimaya, que tengo mucha ilusión en este proyecto.