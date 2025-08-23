Karlan: autocuidado, fuerza, lucha y alguna sorpresa

La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, y pocas vivencias deben ser más bonitas, para forjar ese vínculo, que compartir música. La admiración entre Mar y Lola quedó sellada con cada canción compartida (al principio versiones), hasta que descubrieron que el talento de ambas no podía quedarse en un espacio tan reducido como sus habitaciones: necesitaban mostrar al mundo esa aptitud, esa capacidad de creación, y las que escuchamos o asistimos a un directo de Karlan, les estaremos eternamente agradecidas.

Los conciertos que ofrece Karlan son una ola emocional ante un público que la surfea e inevitablemente se transforma durante el show; cantando, bailando y entregándose a la energía transmitida, además de llevarse consigo un mensaje inspirador también.En eso consiste sacudir las almas.

La banda ha creado su propio sello, Talento Gorila, una marca que brinda la seguridad y protección necesaria a sus creaciones y les permite libertad creativa: «Somos independientes pero de verdad». Aunque, amén de haber fundado el sello, y su propia agencia de booking y management, no se cierran a colaborar tanto con discográficas como con las tan necesitadas distribuidoras. La música es un fenómeno colaborativo y no hay otra manera de entenderla que no sea cooperando en equipo.

Aunque mi entrevista ha sido enfocada a las dos miembros fundadoras e integrantes femeninas Lola García (cantante/compositora) y Mar Rodríguez ( batería/letrista), la banda está compuesta, además, por Arturo Ortiz (bajo) y Jorge Asmarats (guitarra). Juntos, editaron su primer EP, Aquí y ahora en 2023, y este 2025 su primer disco, Surfer.

Les pido que me cuenten un poco sobre la experiencia Surfer: «Ha sido un proceso increíble, hemos tenido la suerte de trabajar con dos de los productores más top de la Región de Murcia casi sin darnos cuenta: Raúl de Lara, con quien además hemos hecho la producción de directo, y Lalo GV. Surfer son 9 canciones compuestas con todo el amor y llenas de mensajes positivos de fuerza, lucha y autocuidado, y alguna sorpresa, como la versión que hemos hecho del Piensa en mí de Luz Casal».

Sin pretender ningún tipo de demagogia, me cuentan que no tuvieron ningún miedo y mucho menos problema para darse a conocer por el hecho de ser mujeres, pero aquí todos tenemos algo bien claro: va siendo hora de que promotoras y agencias de booking o management apuesten por un grupo de chicas. La brecha de género sigue latente en la música, solo hay que mirar los carteles de los primeros 50 festivales de música en España para darse cuenta que se siguen programando por goleada artistas masculinos.

«Nosotras creemos que no existe un machismo congénito detrás de estas decisiones, es algo más natural que eso, cuantas más mujeres haya en la industria en puestos de decisión, más mujeres veremos en los escenarios», me dicen.

Si algo me enorgullece como mujer y trabajadora de la música, es la implicación de este grupo que me impresionó desde aquel primer concierto en el que se marcaron un sold out en La Yesería de mi corazón. Son una banda comprometida con la causa , diversa, que prefiere un mundo sin fobias a ninguna condición. Su primer show lo hicieron a favor de una protectora animal, y me consta que acudirán al grito de cualquier llamada que reivindique la solidaridad, el valor humano como dato a tener en cuenta.

Han tenido la suerte de pertenecer a una generación de artistas tan diversa como interesante. Han compartido escena con Julia Cry, Las Wonder, Kuve y Madbel (dos mujeres inmensas que también forman parte de mi banda y a las que adoramos), Second DJ set, Sugar Crush, Alison Darwin, Adiós Noviembre, Pleyel, Mireia Caray, Gorila Flo, Florida & Hermoso, y muchos más. Ahora, si les pregunto junto a quién soñarían actuar, Mar tiene claro el nombre de Amaral, y Lola se decanta por Carlos Tarque o Viva Suecia, sí señoras, también componentes de esta bendita locura que es La Banda de Jutxa.

Lo que viene es fascinante, la formación anda trabajando en su próximo disco que verá la luz en 2026, de la mano de dos maravillosos productores, Juan Tae (al que emplazo para integrarlo en este invento), y Anto Planes, poca broma.

De momento, y deseando que consigan todo el éxito por el trabajo bien hecho, os emplazo a asistir el próximo 20 de septiembre a la Indie Night Murcia, evento del que son promotoras. Actuarán junto a Pleyel y Reverxo, será en Garaje Beat Club y será maravilloso, tanto como lo ha sido esta entrevista que me han concedido y no quería terminar por el buen rollo que siempre transmiten. ¡Bravo Karlan!