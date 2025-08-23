Francisco Cerezo y la naturaleza como inspiración

…si las plantas, y pequeñas yemas, y otras cosas inanimadas nos enseñan, y arguyen de la rudeza que indujo nuestro pecado. ¿Quién no considera en las plantas el amor con que unas se enlazan a otras? Y el odio y enemistad ¿con qué otras algunas se ofenden? La vid huye de la berza, y se tuerce como ofendida, aparta sus ramos y se enlaza con el olmo. La gigantea es tan amiga del sol, que para gozar siempre de él, le va siguiendo su flor. La pequeña maravilla ama la luz, y aborrece las tinieblas, y así con ellas se encoge y cierra, y de día se dilata y abre… Jerónimo de Huerta

Teofrasto de Ereso ya describió, tres siglos antes de Cristo, en su enciclopédico tratado botánico De Historia Plantarum más de 500 plantas. Y Plinio en su Historia Natural abarcó asuntos de botánica, horticultura y agrícolas. Aunque será Dioscórides, también en el siglo I, el primero en acompañar sus textos, sobre temas que versan sobre la naturaleza, con dibujos e ilustraciones. Hay que remontarse al siglo XVI para que la ilustración botánica sea considerada una disciplina, a caballo entre lo artístico y lo científico.

Y no deja de ser curioso que sea una mujer, la alemana María Sibylla Merian, nacida en 1647, la primera entomóloga naturalista que recurrió a la ilustración –sus dibujos y acuarelas de plantas e insectos son excepcionales– como complemento en sus estudios; y Elisabeth Blackwell la que posteriormente, ilustre y escriba, en el siglo XVIII, uno de los primeros tratados irremplazables en los campos de la medicina y la botánica: Curious Herbal.

Las expediciones al Nuevo Mundo, el interés por las nuevas especies vegetales, el hecho de que científicos, y artistas especializados, acompañaran, como dotación de personal, estos viajes exploratorios, la creación de museos etnográficos y jardines botánicos… popularizó la ilustración científica en general y la botánica en especial. No había viajero, ni explorador, con una mínima mirada curiosa, o científica, que no contara con su cuaderno de campo para realizar apuntes y dibujos de cuantas novedades pudiese encontrar en su periplo, sobre todo en el período de la Ilustración y del Romanticismo. Goethe llegaría a escribir: «No ves una planta del todo hasta que la dibujas».

El interés por representar la naturaleza, por recoger en su obra la belleza, la singularidad, el misterioso atractivo que el mundo vegetal contiene, ha sido una constante, a lo largo de toda su trayectoria, en la pintura de Paco Cerezo. La naturaleza como icono, como símbolo, estaba ya presente en las primeras muestras individuales celebradas en las Galerías Clave o Babel y en la Sala de San Esteban entre 1987 y 1992. Una naturaleza representada con un cierto carácter misterioso y onírico o, como sucedió en Roma Mater, la colección expuesta en Babel en 1992, recurriendo al bodegón o la naturaleza muerta como protagonistas de gran parte de la obra.

Francisco Cerezo Montilla. / L.O.

Un interés, un amor por la naturaleza, que el propio artista señaló, en el texto de presentación de su exposición Cuaderno de Botánica, que nacía tras la realización de su primer trabajo, como jardinero, siendo adolescente, en Alemania. Quizá por eso Cerezo ha hecho ciertas las palabras de Goethe. Sí, para amar la naturaleza, para conocerla, hay que observarla cuidadosamente… pintándola, dibujándola, representándola.

Estas Flores de Almendro formaron parte de aquel Cuaderno de Botánica colgado en Babel en 1999. Podríamos pensar que Cerezo realizó este acrílico como un homenaje a Vincent van Gogh –la exposición contaba con varias obras, Ninfeas azules y amarillas, que también podían haber sido, a su vez, sentido homenaje a otro de los grandes maestros impresionistas: Claude Monet– pero, y puede que equivocadamente, siempre creí que en la voluntad del artista, del pintor –el título otorgado a la muestra parecía dejarlo bien claro y bien patente–, el motor que había generado esos cuadros era el de explorar los vínculos con su propio entorno natural; el entorno en el que se hallaba su vivienda y su taller. También una reivindicación de aquellos parajes de la huerta, de la Arboleja de la infancia, plenos de olores y colores, de frutas y flores… melocotoneros, ciruelos y albaricoqueros, rosas y calas, enramadas de naranjos…

Algunos años más tarde, la serie que recogió bajo la denominación de Historia Natural, volvería a hacer evidente ese interés por las atrayentes y cambiantes formas de la naturaleza. Una naturaleza plena en especies vegetales. Unas obras creadas casi con mirada científica y afán de curioso naturalista. Una propuesta plástica que giró, de nuevo, entorno al paisaje, a los cambios operados en el paisaje y la naturaleza. Una atracción irresistible. El pintor subyugado por el cambio de la luz al filtrarse entre las hojas o al quedar atrapada en la floresta; por el aire que susurra entre los pinos y las arboledas; por la forma rugosa de los viejos troncos; por el contraste entre el azul celeste y el ocre verdoso de la tierra.

Pintar la naturaleza es, para Paco Cerezo, una forma de vincularse a una vieja tradición pictórica y, simultáneamente, una manera de mostrar, a través de ella, la proyección de su propia concepción del mundo.