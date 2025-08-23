Convertir el barro y el dolor de la dana en belleza y presencia

Tras varios meses de duelo contenido, en tan solo dos semanas, en un aula de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, salió todo el sentimiento, todo el dolor, y lo hizo en forma de creación artística. Porque, cuando una tragedia pasa, lo que queda en el imaginario colectivo no son las imágenes de la prensa ni las crónicas: es el arte. Así explica Antonio López García la creación de las piezas que componen Personajes de la dana, la exposición que puede verse hasta el próximo 5 de septiembre en el Museo de Archena.

Con estos collages de memoria, materia, pensamiento y barro, el artista valenciano, profesor de Bellas Artes de la UMU, ha querido dar forma plástica a las «emociones enfrentadas» vividas durante la riada de finales de octubre del año pasado en diversas poblaciones valencianas. La sensación de abandono hacia las víctimas directas e indirectas de la catástrofe, la alegría y la empatía hacia los voluntarios están aquí, así como el proceso de duelo particular del propio Antonio, quien asegura, casi resginado, que «no tenía otra opción» que «poner imágenes» sobre ese dolor.

«Hay que hacer algo para que esto no se olvide, y el arte es el instrumento, la herramienta que yo tengo como artista, ciudadano y docente universitario, para dar fe de que esto ha pasado, de que nadie se está inventando nada de lo que hemos vivido esto en primera persona y que esto no puede volver a ocurrir», explica sobre un proceso artístico que le ayudó, en primer lugar, a superar el trauma de haber perdido tanto.

En un aula de la UMU

«Tal fue la rabia que había ahí acumulada que las imágenes salían solas», recuerda sobre la creación de piezas como Tendedero, El resiliente, La maleta de la abuela y El Cristo de la dana, que ahora habitan en el Museo de Archena y pueden verse con entrada gratuita.

Tras examinar a sus alumnos, se encerró en un aula de la UMU y en quince días tenía este proyecto para el que no solo tiró del barro que llenó su hogar –«Como mi casa se llenó de lodo a más de 2,40 metros, tenía capazos y capazos de barro para esta serie y muchas más que pudiera hacer»–, sino también de objetos «equiparables a los de cualquier población de la zona» encontrados en su vivienda y en el barrio.

Toda esa «valencianía», esa decoración típica de las casas de la zona, de cuando los vecinos comenzaron a vivir allí en los 60 y 70, ya suponía «un collage que, al natural, ya existía allí», reflexiona. Su papel ha sido el de reinterpretar toda esa iconografía para «convertir el dolor en belleza y hacer de la ausencia una presencia»: «El arte tiene ese poder», concluye.

Exposición itinerante

Si bien no es esta la primera muestra artística creada en el entorno de la catástrofe que en unos meses cumplirá un año, se trata, según el profesor de la UMU, de la primera que pone el foco absolutamente en las víctimas: «Siguiendo la dinámica de solidaridad que hubo en el ámbito de la cultura de todo el país, se hicieron exposiciones para recaudar fondos, que está genial –puntualiza–, o exposiciones de fotografías dañadas por la riada y restauradas... Pero esta es la primera exposición, a nivel nacional, que trate el tema desde un punto ideológico, de memoria, de homenaje a las víctimas».

Y el museo de la Avenida del Río Segura de Archena ha sido el lugar de su estreno, algo que tiene lo mismo de casualidad que de confianza en su trabajo: él ya tenía apalabrado con José David Brando Luna, comisario de la muestra y coordinador de la sala, exponer en este espacio desde antes de aquel 29 de octubre. Lo que le ha impedido cumplir esa cita hasta ahora ha sido, precisamente, que el agua le dejó «sin estudio, sin casa y sin capacidad de hacer obra nueva». «José David tuvo la paciencia de esperar a que yo me recuperara un poco para poder sacar este proyecto adelante», cuenta sobre el comisario, que confió en lo que el valenciano podía crear bajo esta premisa, aunque barajaron otras maneras de llegar a la cita en Archena.

Pero hicieron bien en esperar a esta serie completamente nueva que ahora les tiene muy contentos. Antonio afirma que el estreno en la Región de Murcia le ha ayudado a difundir su trabajo –«a generar debate, a generar visibilidad»–, para el que ya tiene en trámite nuevos destinos en la Comunidad Valenciana, donde está siendo más complicado encontrarle hueco a pesar –o precisamente a causa de– ser el epicentro geográfico y sentimental de lo que cuenta el barro de estas obras.

Espacio para los afectados

Si bien los hechos que han dado pie a estas piezas siguen sin resolverse, han pasado a un plano muy secundario en la actualidad nacional. Por eso, Personajes de la dana es también, para su autor, un punto de encuentro y de memoria para los afectados. «Ahí no se nos avisó y tres días después no apareció nadie. Con lo cual es doblemente triste», lamenta este valenciano afincado en Murcia con inevitable pesar al hablar de este proyecto que cuenta con el apoyo de las diferentes asociaciones de víctimas.

«Quiero que la propia exposición sea un lugar en el que dar voz a las asociaciones de víctimas, que aprovechen el espacio para hablar de qué es lo que están haciendo, qué necesidades tienen y cómo están afrontando su recuperación no solo económica, sino anímica», cuenta. Estas entidades, asegura, se alegraron al saber que alguien haría un homenaje plástico a lo que y los que se perdieron.

Con esta primera exhibición de Personajes de la dana, Antonio López extiende una invitación a los espacios artísticos que estén interesados en acogerla. Eso sí, siempre que estén dispuestos a bajar al barro por el arte, la memoria y los vecinos.