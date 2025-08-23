Arte
‘Autorretrato’ de Tàpies pasa por el Centro de Restauración de la Región
La obra hiperrealista del artista catalán será restaurada junto a una pieza de Molina Sánchez, ambas de la colección del Museo Regional de Arte Moderno
Las obras ‘Autorretrato’ (1950) de Antoni Tàpies i Puig (1923–2012) y ‘Ángeles músicos’, de José Antonio Molina Sánchez (1918–2009) pasarán por el Centro de Restauración de la Región de Murcia (CRRM), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes. Ambas obras pertenecen a la colección permanente del Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena (MURAM).
‘Autorretrato’, adquirida a finales de los años noventa por la Comunidad, es "una pieza excepcional dentro de la obra del destacado artista catalán, más conocido por su producción informalista y su lenguaje simbólico vinculado a la identidad catalana", resalta el Gobierno regional en un comunicado.
Este autorretrato, ejecutado en clave hiperrealista, constituye una rareza dentro de su trayectoria artística y ha sido objeto de especial interés en muestras temporales organizadas fuera del ámbito regional. De hecho, fue una de las obras destacadas en la exposición retrospectiva de Tàpies celebrada en el Centro Bozar de Bruselas en el año 2023.
“La intervención por parte del CRRM responde tanto a criterios de conservación preventiva como al alto valor patrimonial de la obra, cuya continua itinerancia nacional e internacional exige una atención técnica especializada que garantice la preservación de una de las creaciones más relevantes del patrimonio artístico contemporáneo de la Comunidad”, apuntó el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez.
Por su parte, la pintura ‘Ángeles músicos’ de José Antonio Molina Sánchez representa un ejemplo característico de la producción del pintor murciano, figura destacada de la denominada “generación de posguerra”, y cuya obra forma parte de las colecciones contemporáneas más relevantes del museo.
- Gabriel Pérez Quirós, economista del Banco de España: «Para los propietarios de viviendas en el Mar Menor, el retorno de la inversión fue un 43% inferior al de zonas vecinas»
- Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
- El pequeño Hugo se reencuentra con los policías que le escoltaron hasta la Arrixaca en plena hemorragia
- Así es el dragón azul venenoso que ha obligado a cerrar playas en Alicante: qué hacer si te lo encuentras
- Hasta cien personas para controlar el fuego en las Cuestas del Cedacero
- La Policía Local de Murcia escolta hasta la Arrixaca a un padre con su hijo de dos años en plena hemorragia
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Un local de ocio nocturno de Murcia, nominado al 'top 100' de los mejores del mundo