Nano y la belleza, según Sofía Morales

El taller a aquella hora, las once de la mañana, tenía aspecto alegre y hasta cierta paz doméstica: limpio aún, barrido, no manchado por las colillas y los fósforos, los fragmentos de lápiz de color y el barro de las botas, con la alegre luz solar que entraba por el gran medio punto, acariciaba los muebles y arrancaba reflejos a los herrajes del bargueño […] y Kruger, el enorme y lustroso dogo de Ulm, echado sobre un rebujo de telas de casulla, deliciosas por sus tonos nacarados que suavizaba el tiempo, dormitaba tranquilo, reservando sus arrebatos de cariño, expresados con […] rabotadas para la tarde. Emilia Pardo Bazán

En el año de 1900 Emilia Pardo Bazán publicó, en el número 483 de Blanco y Negro, el cuento Inspiración, que incluiría, un año después, en el volumen En Tranvía (Cuentos dramáticos), perteneciente al tomo XXIII de sus Obras completas. Pardo Bazán nos describe el ambiente del taller de pintura de un figurado artista: Aurelio Rogel; y el impacto que le causaría en su ánimo al viejo pintor, ya cansado de academias y estudios, la llegada al taller de una imprevista modelo, casi una niña; el cuadro que la presencia de la joven le inspiró, que tituló Pudor, y el triunfo final obtenido con la obra.

No es el único relato de Pardo Bazán que hace referencia al hecho artístico, aunque aquí hayamos escogido este fragmento por la descripción que la gallega hace del taller de un pintor: el olor a aguarrás y a tabaco, las paredes y los suelos que, aunque nos indica en su relato, han sido barridos, solían estar habitualmente sucios y manchados de papeles, pintura y grafito, la luz filtrándose por la ventana… ese perro que dormita arrebujado entre telas… Una descripción no muy alejada de cómo tuvieron que ser los estudios de los pintores murcianos del primer cuarto del siglo XX. Y, por supuesto, así sería el taller-estudio de Joaquín, aquella Escuela del Malecón, a la que asistiría Sofía Morales en los inicios de su trayectoria artística en los años treinta del pasado siglo.

Solemos adscribir a Sofía Morales a esa corriente artística que denominamos como metafísica, representada por Giorgio Morandi. Y, si bien es cierto los vínculos notables que se nos muestran, entre algunas obras de la murciana, en especial sus bodegones, naturalezas muertas e interiores, con el italiano: la representación de unos pocos elementos, colocados sobre una mesa, que se nos aparecen a la vez como nítidos y evanescentes, cercanos y lejanos, que podríamos coger y son, sin embargo, inalcanzables; esa luz que los envuelve… esas presencias, tanto da que sean objetos o figuras, siempre en espacios íntimos y familiares, que nos hacen evocar otros interiores, otros objetos, otros bodegones, otras naturalezas muertas… otros momentos…

Sofía Morales. / L.O.

Aunque… no es menos cierto que su pintura jamás renunció a buscar la pincelada esencial y precisa, una búsqueda aprendida probablemente de las lecciones recibidas de su maestro Joaquín. En Sofía Morales el uso de la paleta siempre parece dispuesta a recoger las actitudes más mínimas, más aún si pensamos que el que posa puede desatender la atención al más mínimo ruido que perturbe su descanso o haga oscilar su quietud, como ocurre en este retrato de su perro Nano.

Espontánea, humildemente, Sofía Morales posa su mirada sobre objetos y personajes de su interés, de su entorno, convirtiéndolos en protagonistas del cuadro; y a través de su mirada, de su brillante y exacta pincelada, logra dar forma y consistencia a la obra, transformándola en un símbolo; un símbolo que refleja sus momentos más intensos de intimidad.

Los retratos de animales, en especial perros, muchas veces representados en espacios íntimos y domésticos, bien podrían constituir, y considerarse, un género autónomo en la Historia del Arte. Van Eyck, Carpaccio, Tiziano, Velázquez, Van Dyck… los hicieron partícipes de la vida familiar de los personajes retratados a los que acompañaban. El propio Picasso pintaría a Lump, un perro teckel, en bastantes ocasiones. En tiempos más actuales han protagonizado, tal que fueran modelos privilegiados, series de cuadros de David Hockney. Y Elizabeth Peyton, importante pintora contemporánea, ha retratado a su fiel perro Félix en alguna obra.

Nada tienen que envidiar los magníficos retratos realizados por Sofía Morales a su perrita Cala y a sus perros Nano y Guantes. Hay, al menos, tres pinturas con Nano de protagonista: un óleo sobre cartón de 1981, que muestra a Nano recostado sobre una tela roja; Perro dormido, otro óleo realizado en 1988; y Perro en sillón azul, que aquí reproducimos, un óleo anterior, sobre lienzo, de 1975. En las dos primeras obras Nano ejerce de protagonista en el territorio personal de la pintora, acurrucado en el sofá de su dueña o tendido en la alfombra.

En este retrato de Nano sobre el sillón azul, Sofía Morales ha logrado, con apenas unas cuantas pinceladas, no sólo hacernos notar la textura de la pared y de esa tela rasa y aterciopelada del sillón sobre la que se yergue Nano; también, que una mancha oscura y casi negra se anime y dote de vida, y sea capaz de vernos, de oírnos, de olernos… atento a nuestros movimientos.

Si nos preguntáramos ¿dónde está la belleza? Sofía Morales podría contestarnos remitiéndonos, para cerrar el círculo, a aquella frase en la que Emilia Pardo Bazán nos indica: «… La sacaré de mi mente, de mis aspiraciones, de mi corazón, de mi sensibilidad artística…».