Manuela López Pérez, en el corazón de los influencers

Manuela López Pérez es una mazarronera de corazón, vocación y nacimiento, que desde hace diez años desarrolla su trabajo en la Universidad de Murcia. Ganada por las nuevas tecnologías, se recuerda usando Twitter o Facebook desde siempre.

En plena crisis se marchó a Chile, donde se sintió tratada como una chilena más y trabajó como profesora de marketing. Allí vivió dos grandes terremotos que en España habrían causado un pánico generalizado y que los chilenos aceptaron dentro de una normalidad tozudamente vibrante. Y trabajó como voluntaria llevando comida y mantas a aquella hospitalaria gente.

Volvió a Murcia. En el ínterin se había convertido en una experta en redes sociales. Es Manuela una convencida de su utilidad, ya que, asegura, su existencia ha democratizado la comunicación, posibilitando que todos se expresen libremente. Sin embargo, reconoce que el hecho de que cualquiera pueda crear su propio perfil y contar las cosas desde su punto de vista, ha producido también, paradójicamente, mucha desinformación en forma de fake news, permitiendo que la información falsa se propague como la pólvora.

Comenta que han sido estas nuevas tecnologías las que han posibilitado la Primavera Árabe, y la propagación de muchos movimientos sociales, pero esta democratización ha propiciado que todas las voces se multipliquen, las de los expertos y las de quienes no tienen ni idea pero se visten de especialista. Y también las de muchos odiadores profesionales, azuzados ahora, asegura, por un Musk que ha cambiado el algoritmo de X para favorecer a Trump.

Ha indagado Manuela en los temas de las redes sociales desde el ámbito más puramente académico, y explica que los influencers tuvieron su origen en los antiguos blogueros, que dejaron de ser consumidores anónimos y pasaron a ser personas con cierto conocimiento en algún tema que difundían su saber.

Es vocal de la junta directiva de la Asociación Española de Profesores de Marketing y lleva las redes sociales de la asociación. Conoce cómo funciona el algoritmo, y conoce el interior de las redes. Sus líneas de investigación han ido evolucionando conforme lo ha hecho la figura del influencer. Le interesa cómo ha llegado éste a serlo y qué es lo que hace que sus decisiones tengan efecto en las compras del consumidor.

Explica que los primeros influencers surgieron en el entorno de la moda, viajes, tecnologías y videojuegos, pero ahora hay influencers para todo, porque las marcas se percataron de su poder creciente y empezaron a acudir a ellos para que promocionaran sus productos. Comenta que los seguidores ven a sus influencers como a un amigo, porque responde a los comentarios, les habla de una manera informal, cercana… lo sienten uno de ellos.

Asegura que, aunque ser influencer constituye una profesión, también se preocupa y trabaja por el bienestar de su comunidad, ya que un influencer, solo lo es si está apoyado por una comunidad.

Explica Manuela que esta figura es ahora mismo efectiva en todos los campos: videojuegos, tecnología, gastronomía, alimentación, lectura… Hay influencers de lectura, que se dedican a leer y te recomiendan libros, y los hay de oposiciones, que ayudan a estudiar o que recomiendan hábitos saludables... En definitiva, hay uno para cada necesidad. Por eso, Manuela está convencida y proclama: «Ponga un influencer en su vida».

Y nos informa que un o una macroinfluencer de nivel mundial, puede cobrar dos millones de euros por un solo post. Y que un simple influencer se puede embolsar seis o siete mil euros por un post. Ni Vargas Llosa cobró nunca a ese precio sus líneas.