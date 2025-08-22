Concierto
Kimaya viaja a la luna en Barranda
El ciclo del Patio del Museo de Música Étnica de Barranda acoge a esta formación que experimenta con el flamenco como eje
El nuevo ciclo ‘A la luna de Barranda’ atraviesa su ecuador con la música de Kimaya. Los murcianos toman como eje vertebrador el cante flamenco. La palabra Kimaya proviene del maratí, una de las lenguas más habladas en la India, y su significado es ‘alquimia’, mezcla de ciertos elementos para convertirlos en otro más preciado. Kimaya es una búsqueda de ese bien preciado que es la música, a partir de la fusión de tres elementos –cante flamenco, guitarra y percusión– pasados por el filtro de lo electrónico.
El cantaor José Antonio Chacón, la guitarra de José Antonio Aarnoutse, y el percusionista Alejandro Solano, componen Kimaya, una formación que crea, desde las raíces del flamenco, un paisaje sonoro lleno de matices, donde la tradición dialoga con nuevas texturas y horizontes. Un flamenco vivo, valiente, abierto.
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Dos mujeres la emprenden a golpes y mordiscos contra cuatro profesionales del SUAP de Cieza
- Todos los patinetes eléctricos de la Región tendrán que tener su seguro a partir de enero
- El PP sospecha que la renuncia de la alcaldesa de Águilas se debe a la guerra interna del PSOE
- Agrede sexualmente a su sobrina de 13 años en Murcia con la excusa de darle un masaje
- María Cristina Bernabé, influencer murciana que se ha tatuado a Pedro Sánchez en la pierna: «No me arrepiento de nada»
- La Región se toma un 'respiro' del calor hasta el próximo lunes
- Así es la casa a la venta más cara de la Región de Murcia: cuesta más de 4 millones