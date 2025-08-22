Kimaya viaja a la luna en Barranda

El nuevo ciclo ‘A la luna de Barranda’ atraviesa su ecuador con la música de Kimaya. Los murcianos toman como eje vertebrador el cante flamenco. La palabra Kimaya proviene del maratí, una de las lenguas más habladas en la India, y su significado es ‘alquimia’, mezcla de ciertos elementos para convertirlos en otro más preciado. Kimaya es una búsqueda de ese bien preciado que es la música, a partir de la fusión de tres elementos –cante flamenco, guitarra y percusión– pasados por el filtro de lo electrónico.

El cantaor José Antonio Chacón, la guitarra de José Antonio Aarnoutse, y el percusionista Alejandro Solano, componen Kimaya, una formación que crea, desde las raíces del flamenco, un paisaje sonoro lleno de matices, donde la tradición dialoga con nuevas texturas y horizontes. Un flamenco vivo, valiente, abierto.