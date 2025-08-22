José Mercé por Manuel Alejandro en Cartagena

El cantaor jerezano José Mercé es una de las grandes figuras del flamenco. Con más de un millón de discos vendidos, ha fusionado el género con otros estilos, ha versionado temas icónicos, y ha trabajado con maestros como Paco de Lucía, Antonio Gades o Tomatito. En 2024 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, reafirmando su legado.

Estos meses recorre España con la gira José Mercé canta a Manuel Alejandro, donde homenajea al también jerezano Manuel Alejandro interpretando éxitos emblemáticos del compositor como Yo soy aquel y Soy rebelde llevándolos a varios palos del flamenco, y finalizará con algunos de sus propios temas más conocidos. Acompañado de dos guitarras flamencas, tres palmeros, una percusión flamenca, un piano acústico y un contrabajo aportarán nueva sonoridad a unas canciones tan reconocidas.

Con 18 álbumes publicados desde su debut en 1968, José Mercé ha mantenido la esencia pura del cante y la ha mezclado con versiones flamencas de Manu Chao, Luis Eduardo Aute, Víctor Jara, Louis Armstrong, Pablo Milanés, los Pop Tops y Joan Manuel Serrat, para situarse como artista clave de la música española, rompiendo fronteras y llevando su música no solo al público flamenco, sino alcanzando también a gente más joven, amante del pop.

Recientemente le ha sido entregado el Disco de Diamante, que acredita más de 1.000.000 discos vendidos durante su carrera, hito nunca logrado por un flamenco, pero la inquietud le impulsa a seguir aprendiendo en vez de aferrarse a su indiscutible cátedra.