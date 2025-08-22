Boney M., una historia interminable en Mazarrón

Cargados con todos sus hits, Boney M. llegan a Mares de Papel (Mazarrón). Reinaron en las ondas durante los 70, la era de la música disco. Rasputin, Sunny, Bahama Mama... se convertían en éxitos icónicos a medida que el grupo creado por el productor alemán Frank Farian arrasaba en las listas de todo el mundo. Inicialmente con sede en Alemania, los cuatro miembros originales eran las cantantes de ascendencia jamaicana Liz Mitchell y Marcia Barrett, Maizie Williams de Monserrat y Bobby Farrell de Aruba. La popularidad del grupo aumentó rápidamente.

1978 fue un año clave para Boney M. Lanzaron el sencillo de doble cara A Rivers of Babylon/Brown Girl in the Ring, éxito masivo en toda Europa (número 1 en varios países, uno de los más vendidos de todos los tiempos en el Reino Unido), y su single más exitoso en Estados Unidos (número 30 en la lista de sencillos pop). ¡Un tema disco cuya letra es un salmo de la Biblia!

Con una trayectoria de más de 50 años, que no parece agotarse desde que en 1976 Daddy Cool reventase todas las listas tras su aparición en el programa de la tele alemana Musikladen, la banda ha vendido en torno a 170 millones de copias.

Boney M., uno de los máximos exponentes de la música disco en Europa, surgió como proyecto experimental. En 1986, diez años después de su estrellato, la formación original se disolvió, con no menos de 18 discos de platino, 15 discos de oro y cerca de 150 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Solo se reunirían ocasionalmente para apariciones esporádicas en televisión hasta que Bobby Farrell murió. Sus grandes éxitos, remezclados, siguen conquistando las pistas de baile y TikTok.