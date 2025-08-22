Belter Souls se asoma al Mediterráneo en Cartagena

Tras pasar por el Jazz San Javier, Belter Souls, la compañía de música y artes escénicas creada por el murciano Pablo de Torres, presentan en las Noches de Sal de Cartagena su nuevo espectáculo, Mediterráneo, en el que fusionan la canción española con el soul y el gospel, algo que, dicen, no había hecho nunca nadie antes.

Mediterráneo, que tendrá disco propio, es una producción donde se rememora el bolero de Machín, la copla de Rocío Jurado y la canción de autor de Serrat y Sabina; donde Pau Donés grita de nuevo, Nino Bravo nos hace sentir libres, Rosalía y Mercedes Sosa se dan la mano, Trueno visita el sitio de recreo de Antonio Vega, y las canciones se fusionan con pasajes de la poesía de Lorca o Miguel Hernández para trazar una preciosista imagen de la cultura española, siempre con el sello propio de la reconocida compañía de música y artes escénicas murciana.

La esencia artística de Belter Souls reside en el poder de comunicar y transmitir emociones –su particular interpretación de A ningún hombre, de Rosalía, fusionándola con Libre, de Nino Bravo les valió los cuatro ‘síes’ del jurado de Factor X–. En definitiva, Mediterráneo es su «particular fusión entre la canción española y el soul y el gospel».

A lo largo de su carrera, Belter Souls también ha trabajado como coro de sesión en estudio y en directo de numerosos artistas, producciones y bandas como Viva Suecia, Miss Caffeina, Funambulista, Second y la Orquesta Sinfónica de la Región. Cuando asistes a un concierto suyo y te encuentras ante unos músicos que lo dan todo en el escenario, la experiencia es un verdadero placer.