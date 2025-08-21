Vicente Tiburcio, dibujos para reflexionar

Vicente Tiburcio compartió época y lugar con este cronista, leyendo en cualquier rincón de la casa –casas vecinas, como he sabido recientemente– tebeos como Pulgarcito y Tiovivo. Estaba cantado que, con un apellido que compartía con el personaje que Mingo dibujaba cada semana en DDT, –don Tiburcio, que quería hacer el bien a toda costa, aunque todo le saliera mal–, se dedicaría al cómic.

Aspirino y Colodión, don Berrinche, don Pepe o el Botones Sacarino acompañaban a don Pelmacio en aquellos tebeos que ambos comprábamos en el quiosco del inefable Pirigüili, y eran populares entre aquellos seres diminutos que jugábamos a la pelota en la plaza de los patos, asistíamos a una película del Gordo y el Flaco a la espalda de la iglesia del barrio, o íbamos a la última de Maciste en el vecino Cine Rosi, que acababa de abrir sus puertas, e íbamos a las Graduadas de Vistabella, que aún mantenía el nombre del fundador de la falange y en cuyas filas formábamos al mismo tiempo cada día, antes de entrar, entrevistador y entrevistado, sin tener conocimiento el uno del otro.

Como buen Tiburcio, Vicente se dedicaba de niño a emular a esos personajes que él leía con fruición, imitando con sus dibujos aquellas historietas que tanto le gustaban a aquel niño y que encuadernaba primorosamente con el cartón de las cajas de camisas de sus mayores.

Y no ha parado Vicente Tiburcio de dibujar desde que nació. Tanto es así que su propia tesina, tras acabar su carrera de Bellas Artes (algo que también estaba cantado que haría), fue un cómic.

Fue aquella su etapa valenciana, en la que, como él afirma, todo fue dibujo, color y Mediterráneo, hasta trasladarse a Madrid, donde se abrió paso a la profesionalidad y participó en revistas que se convirtieron en auténticos iconos de la contracultura en un tiempo en el que España se estaba abriendo paso a la modernidad a pasos agigantados.

En la inolvidable Galería Zero, que llevaba Juan Bautista Sanz, haría la que fue probablemente la primera exposición sobre cómics de Murcia. Era una época intensa para Vicente Tiburcio, pero no más que otras en las que ha vivido con ese ritmo frenético de trabajos que él mismo se ha impuesto toda su vida: freelance de diseño gráfico, centros juveniles, Editora Regional, organización del Murcia Joven de Cómics, publicidad, episodio mensual en El Víbora…

Es el suyo un estilo fresco, personal e impregnado por sus años de disfrute de cómics, y de lecturas de autores tan en boga en aquella España de la Transición y los primeros años de democracia, como Bukowski, crudo en su estilo y excelente narrador de historias. Ahí metía sus reflexiones Tiburcio, con la pasión, la pericia y las ideas que siempre han acudido a él.

Las historias que le gustan son las que contienen aspectos íntimos y reflexivos. Huye de la acción por la acción y se vuelca en historias que comuniquen y contengan un mensaje.

Desde su jubilación se ha prodigado en la pintura, creando numerosas obras que ha visto exponerse en diferentes lugares de la región, así como la literatura, campo que explora mucho últimamente como una respuesta a su deseo permanente de crear, bajo la expresión que sea, como una forma de exponer sus reflexiones y sus indagaciones en el interior del ser humano, siempre desde el estilo que le es tan querido, en el que la reflexión, la intimidad, la agilidad en el estilo y un sentido del humor a prueba de bombas están incluidos.