La trágica ‘Numancia’ de Cervantes baja el telón de San Javier

El 55º Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier bajará su telón esta noche con la tragedia cervantina Numancia, adaptada y dirigida por José Luis Alonso de Santos y con un elenco de más de 20 artistas entre los que se encuentran Arturo Querejeta y Pepa Pedroche, dos de los actores más importantes del teatro clásico español. La obra, la última de la presente edición, tomará las tablas del Auditorio Parque Almansa a las 22.30 horas. Las entradas, aún disponibles, tienen un precio de 25 euros.

El montaje, que llegará a San Javier tras su paso el Festival de Mérida, es una producción de la Comunidad de Madrid para Teatros del Canal con el apoyo del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro-Clásicos en Alcalá, donde tuvo su estreno a mediados del pasado mes de junio.

La obra que pondrá la guinda al San Javier Fest, escrita por Cervantes en 1585 –en pleno Siglo de Oro–, narra el asedio del general romano Escipión a la ciudad celtíbera de Numancia, en la actual Garray soriana. Después de más de quince años de lucha infructuosa del Imperio Romado contra la ciudad de Numancia , el Senado manda a Hispania al victorioso general Escipión, que acababa de derrotar a los cartagineses y había sido coronado como triunfador en Roma, para zanjar la disputa y hacerse con la ciudad.

El hambre y la dignidad

La táctica de Escipión consistió en mandar construir una imponente obra de ingeniería bélica para que nadie pudiera entrar ni salir de Numancia, y arrasó los pueblos vecinos, aislándolos de toda ayuda o recursos. Los numantinos intentaron romper el cerco de mil maneras, pero todo fue inútil: el hambre se convirtió en el peor enemigo de los numantinos y en aliado de Escipión.

La leyenda cuenta cómo la decisión de un muchacho valiente marcó el destino de Numancia, impidiendo que Escipión recibiera la corona de triunfador, ante la victoria de la dignidad. Y la fama logró que quedara fijado para siempre en la memoria el final de esa historia, la primera gran tragedia de España como país.

José Luis Alonso de Santos define Numancia como un canto al español y a Cervantes, del que es un ferviente admirador, un drama donde destaca al numantino poder del ‘juntos’, frente al ‘yo’ de Escipión que busca imponerse con sangre y hambre con tal de recibir la corona de triunfador. «Numancia es la historia de una ciudad de gente buena contra un malvado», aseguró José Luis Alonso de Santos sobre una obra que es sinónimo de dignidad: «El pueblo de Numancia luchó por un destino juntos pero no enfrentados. La palabra juntos es la más definitiva de esta obra, que ya en el siglo XVI puso de manifiesto la importancia de la unión», declaró el director durante la presentación de la obra en el Festival de Mérida.

Alonso de Santos, además, ha actualizado el texto para el oído de ahora pero con el máximo respeto a los versos de Cervantes, quien ya en esta obra otorga protagonismo a la mujer, que presenta valiente y a la par de los hombres, que deciden luchar y resistir. La propia Pepa Pedroche, en la misma rueda de prensa, también destacó «la modernidad de Cervantes» al crear un texto que refleja cómo las mujeres de Numancia participan en todas las decisiones. Para ella, esta obra hará reflexionar al espectador en torno a cinco ámbitos: la guerra, el hambre, España, el río Duero y la fama.