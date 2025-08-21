Rosa Vivancos, ángeles y misterio en lienzos oníricos

Terrible es el borde, no el abismo. / En el borde / hay un ángel de luz del lado izquierdo, / un largo río oscuro del derecho / y un estruendo de trenes que abandonan los rieles / y van hacia el silencio. / Todo / cuanto tiembla en el borde es nacimiento. / Y sólo desde el borde se ve la luz primera / el blanco-blanco / que nos crece en el pecho. / Nunca somos más hombres / que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas. / Nunca estamos más solos. / Nunca somos más huérfanos. Piedad Bonnett

Pertenece Rosa Vivancos a ese grupo de pintores, vinculados a la figuración, que colaboraron durante algunos años con la Galería Bambara que dirigía Luis Artes. La obra de Rosa formaría parte de la primera muestra de pintura, inaugurada en la galería cartagenera en diciembre de 1998 y que, curiosa pirueta, si nos atenemos a la obra que aquí reproducimos, llevaba por título Ángeles. Una figuración con tintes y sugerencias que rayan el misterio; lo metafísico, en tanto en cuanto se nos sugiere la posibilidad de explorar lo que a todas luces es una situación, una escena, inusual, extraña y fuera del contexto ordinario que podríamos considerar como lógico –lo que Artes señaló como Escuela de Pintura Neometafísica del Sureste Español y convirtió en núcleo principal de su proyecto expositivo–. Un posicionamiento estético y una poética que, en el caso de Rosa, se nos propone como una realidad, como un suceso probable, que tuviese lugar circunscrito a los límites impuestos por el lienzo.

Aunque a mí la obra de Rosa Vivancos, especialmente la creada en los últimos tiempos, siempre me ha sugerido otros vínculos… Unos vínculos que me retrotraen a algunas obras y algunos personajes de la Hermandad Prerrafaelita. Se me hace imposible, al contemplar ciertos cuadros de Rosa: Flecha que al cielo casi alcanza, Ascienden de los limos del agua, Eleva su cúpula en densa filigrana, o este Ángel que custodia las espinas…, no evocar, algunas pinturas de Dante Gabriel Rossetti; en especial Lady Lilith, aquel hermoso óleo que hizo protagonizar, fugazmente, a su amante Fanny Cornforth, un cuadro cargado de elementos simbólicos, flores, espejo… o Mnemósine, diosa de la memoria y madre de las musas; o Proserpina, por citar tres de las seis obras que Richard Leyland, amigo de Rossetti, tenía en su estudio y tachaba de maravillas. O, de manera más evidente aún, se me hace difícil no visualizar el espléndido retrato que Gabriel Rossetti realizó, en 1854, de Elizabeth Siddal, poeta, pintora y musa prerrafaelita.

La artista Rosa Vivancos. / Felipe G. Pagán

Hace ya bastante tiempo que el retrato no es fuente fundamental de ingresos para el artista –un signo de la actualidad–, pero no ha perdido su papel de importante género pictórico, convertido ahora –lo que lo sigue haciendo altamente valioso– en una manera de explicitar los compromisos del artista y, a través de él, a través del retrato, fijar y transmitir posicionamientos e intereses plásticos, reivindicar posturas y vínculos artísticos. Un vehículo perfecto para manifestar y transmitir sentimientos y emociones. Patentizar el dominio técnico sobre los elementos que intervienen en una pintura y, simultáneamente, marcar la personalidad, el estilo reconocible de un autor… Sus señas de identidad.

Las figuras femeninas de Rosa, aunque se nos muestren representadas en distintas situaciones, cuentan siempre con un carácter onírico, de ensoñación. Un aura misteriosamente poética rodea a este Ángel que custodia las espinas; a esta mujer que parece contemplar algo que está a punto de ocurrir más allá de la escena. Una escenografía de una sombrosa sencillez, construida con mínimos elementos compositivos y una austera paleta de color; suficiente para determinar la atmósfera del cuadro. Hay algo de encantamiento en este interior que Rosa nos propone: una sensación de espacio acotado, de tiempo detenido. Una aparente paz; rota por la inusitada inquietud que provocan esas pequeñas macetas con cactus floridos… y, sobre todo, por ese cielo tenebroso que parece reflejarse en el oscuro líquido de un recipiente, en el que flota la máscara mortuoria de un personaje –puede que el propio ángel que custodia la escena–. Quizá Rosa sólo pretende someternos a un ejercicio visual, al emocionante juego de plantearnos si somos capaces de resolver el enigma. De traspasar el límite, el borde que separa la realidad del sueño.

El cuadro se expuso en el Museo de la Universidad de Murcia en 2022, formando parte de la muestra que se denominó Álmica. Título cuyo significado hace referencia al nexo, a la conexión entre distintos seres, personas, almas, en definitiva. Álmica, una metáfora poética protagonizada por mujeres que nos recuerdan que, aquello que nos hace sentir y ser fuertes… es la comunicación, el disfrute de sabernos juntos.