El nuevo disco de Taylor Swift, altavoz de Viva Suecia.

Los seguidores de Taylor Swift (los swifties o swifters) son una de las comunidades fans más potentes de internet y de la historia del pop. Su afán por encumbrar a la artista de Pensilvania (si es que necesita ayuda para llegar más alto): desde demandar a Ticketmaster por los desmanes de la venta de entradas de su última gira, The Eras Tour –cuyos precios, en España, oscilaron entre los 85 y los 590 euros–, a organizarse para acampar durante meses en la puerta de los estadios, pasando por abrazar la estética de botas de cowboy y purpurina de la cantante y, por supuesto, por extender la fiebre de intercambiar pulseras de la amistad con otros seguidores en los conciertos.

La marea de Taylor Swift no conoce fronteras, y las olas de ese fenómeno fan han alcanzado Murcia: los murcianos Viva Suecia se han visto involucrados en el inminente lanzamiento del próximo disco de la cantante, The life of a showgirl, que la autora de Folklore (2020) anunció el pasado día 12 en el podcast de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

«¿Alguien nos explica qué ha pasado?», publicaba el cuarteto murciano el 16 de agosto en la red social X al respecto. Lo que ha pasado es que la banda de Rafa Val, Jess Fabric, Alberto Cantúa y Fernando Campillo tiene algo en común con Taylor Swift: Universal Music. La discográfica, que hace las veces de editorial y distribuidora de la banda murciana, es también también la entidad a la que pertenece Republic Records, el sello que edita los discos de la artista estadounidense.

Con el anuncio de The life of a showgirl y las cuatro variantes de su formato en CD, los fans españoles se lanzaron a la tienda online de Universal Music España, que tenía preparado un descuento de 10 euros por compras superiores a 20... Pero el disco se vendía por 19,99 euros. ¿La solución por la que los swifties se decantaron? Añadir algo más al carrito. Concretamente, merchandising de Viva Suecia: las pulseras de tela con el logo de la banda se han vendido en pack con el nuevo CD de Swift hasta agotar existencias –tanto de la pulsera como de los discos–.

«¿Y alguien le puede decir a lxs fans de Taylor que ya que están se pueden llevar también una camisetita súper mona que también pone Viva Suecia?», añadía la banda, que rápidamente recibía respuestas de seguidores para hacerles conocedores de lo ocurrido.

Grabado en Suecia

Si optar por la pulsera ha sido mera estrategia ahorradora o un guiño más profundo no está claro, aunque no sería extraño dado el gusto de Swift y sus fans por buscar guiños ocultos en todo lo que rodea a la artista. Lo que sí se conoce de The life of a showgirl es que verá la luz el próximo 3 de octubre y que la cantante ha confiado en los productores suecos Max Martin y Shellback para este trabajo que llega tan solo año y medio después de The Tortured Poets Department.

Ya trabajó con el dueto sueco en los álbumes anteriores Red, 1989 y Reputation, y ha vuelto a confiar en ellos –dejando en barbecho por el momento a su otro productor fetiche, Jack Antonoff– para este disco que ha sido concebido, explicó la cantante, durante el trascurso de ese The Eras Tour que contó con 152 conciertos, dos de ellos en Madrid. Inspirado en su frenética vida como artista, la compositora explicó que tuvo que volar a Suecia en los días de ‘descanso’ de la etapa europea de la gira para trabajar en estas 12 canciones.

Sea como sea, la casualidad ha hecho que un buen número de swifters españolas vayan a escuchar a Viva Suecia... Y a intercambiar esas pulseras por otras de la amistad en los futuribles conciertos de la de estadounidense.