Música
La diva eurovisiva Melody iluminará la noche cartagenera
Tras un puesto 24 en el certamen europeo, la cantante de Sevilla ha vuelto a los escenarios este verano y pasará hoy por la Región
Han pasado tres meses desde Eurovisión, pero si algo caracteriza a los eurofans es que no olvidan. Tampoco olvidan los fans de los 2000, de la nostalgia de principios de siglo y de la canción del verano. Melody, la más reciente representante de España en Eurovisión, llegará esta noche a Cartagena para brillar –aunque sin pisar a nadie, como reza la letra de Esa diva– bajo el foco de las Noches de Sal, el ciclo de espectáculos organizado por Crash Music y Raw Music que comenzó el pasado día 13 con la magia de Jorge Blass y terminará este domingo 24 con el beatbox de Grison.
En total, ocho noches de entretenimiento que tienen en la de hoy, sin duda, un pico de interés. La rumbera de Dos Hermanas (Sevilla) anunció esta fecha en la ciudad portuaria apenas unos días después de anunciar su comentado parón por cuestiones de salud mental tras su paso por el Festival de la Canción Europea, sorprendiendo a fans y a curiosos de la actualidad musical.
Tras toda una vida en los escenarios –tenía tan solo 10 años cuando saltó a la palestra de la radiofórmula con El baile del gorila–, consiguió representar a España en Eurovisión este año, quedando en 24º puesto, tras intentarlo también en 2009 con el tema Amante de la luna, para el que contaba con el cuerpo de baile de Los Vivancos.
El Esa Divar Tour pasará por el Auditorio Paco Martín del Parque Torres a las nueve de esta noche. Las entradas para ver a «esa diva valiente y poderosa», aún disponibles, tienen un precio de 28 euros.
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Un castillo con piscina y vistas al mar se alquila por noches en Murcia: «Las imágenes se quedan cortas con la realidad»
- Un ganadero de la Vega Alta viola durante años a su hija menor en un pajar y cuando la llevaba a alimentar a los corderos
- Dos mujeres la emprenden a golpes y mordiscos contra cuatro profesionales del SUAP de Cieza
- Así es la casa a la venta más cara de la Región de Murcia: cuesta más de 4 millones
- Todos los patinetes eléctricos de la Región tendrán que tener su seguro a partir de enero
- La alcaldesa de Águilas deja el cargo y abandona la política: 'Es el momento de iniciar una nueva vida
- Agrede sexualmente a su sobrina de 13 años en Murcia con la excusa de darle un masaje