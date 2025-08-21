La diva eurovisiva Melody iluminará la noche cartagenera

Han pasado tres meses desde Eurovisión, pero si algo caracteriza a los eurofans es que no olvidan. Tampoco olvidan los fans de los 2000, de la nostalgia de principios de siglo y de la canción del verano. Melody, la más reciente representante de España en Eurovisión, llegará esta noche a Cartagena para brillar –aunque sin pisar a nadie, como reza la letra de Esa diva– bajo el foco de las Noches de Sal, el ciclo de espectáculos organizado por Crash Music y Raw Music que comenzó el pasado día 13 con la magia de Jorge Blass y terminará este domingo 24 con el beatbox de Grison.

En total, ocho noches de entretenimiento que tienen en la de hoy, sin duda, un pico de interés. La rumbera de Dos Hermanas (Sevilla) anunció esta fecha en la ciudad portuaria apenas unos días después de anunciar su comentado parón por cuestiones de salud mental tras su paso por el Festival de la Canción Europea, sorprendiendo a fans y a curiosos de la actualidad musical.

Tras toda una vida en los escenarios –tenía tan solo 10 años cuando saltó a la palestra de la radiofórmula con El baile del gorila–, consiguió representar a España en Eurovisión este año, quedando en 24º puesto, tras intentarlo también en 2009 con el tema Amante de la luna, para el que contaba con el cuerpo de baile de Los Vivancos.

El Esa Divar Tour pasará por el Auditorio Paco Martín del Parque Torres a las nueve de esta noche. Las entradas para ver a «esa diva valiente y poderosa», aún disponibles, tienen un precio de 28 euros.