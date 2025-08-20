Salvador del Rocío Rincón Andújar: "La beca me va a permitir la experiencia única de estar rodeado de flamenco"

El flamenco puede respirar tranquilo: hay cantera –y de la buena- para preservar este arte universal y estilo musical y que no pierda fuelle. Ejemplo de ello es el guitarrista Salvador del Rocío Rincón Andújar (Murcia, 2005), una de las jóvenes promesas del panorama flamenco en la Región y también a nivel nacional. Así lo ha considerado la prestigiosa Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco de Sevilla, que le ha otorgado una beca para estudiar y seguir formándose durante el próximo curso en la ciudad del Guadalquivir, una de las principales cunas del flamenco, tras participar en la final del Concurso Talento Flamenco de Guitarra de Acompañamiento 2025.

¿Cómo se encuentra tras esos días, imagino, que de euforia?

Muy bien, supercontento. Estoy en una nube, la verdad. Ha sido todo un cambio muy grande de unas semanas para acá. Además, también pude tocar en el Cante de las Minas, o sea que han sido todo buenas noticias desde entonces.

¿De dónde le viene el amor por la guitarra, por el flamenco? ¿Con cuántos años empezó?

Desde pequeño siempre me han gustado las guitarras porque en mi familia somos rocieros y siempre hemos estado en el ambiente de las rondas, las sevillanas; pero no era flamenco como tal... Hay fotos mías con menos de un año ya con una guitarra en las manos, aunque en aquel entonces hacía como que tocaba. Ya con 13 o 14 años me propuse empezar, y lo hice solo en mi habitación, con vídeos de YouTube. Mis padres vieron que se me daba bien y me apuntaron a clases, y luego, ya más tarde, al Conservatorio.

Por lo que me dice, lleva menos de una década tocando...

Eso es. Empecé a los 13-14 años, y ya de forma más seria, con Antonio Muñoz, a los 15. Tengo mucho margen de mejora todavía .

Y empezó de forma autodidacta.

Sí. Al principio sin vídeos ni nada, solo de oído. Luego descubrí vídeos de YouTube y me di cuenta de que muchas técnicas que salían ahí yo ya las usaba sin saberlo.

Primero estuve con Jesús Rodríguez, guitarrista de folclore, y luego con Antonio Muñoz Fernández, guitarrista oficial del Cante de las Minas. En 2022 entré al Conservatorio; este año he hecho 4º de Grado Medio. Como me voy a Sevilla, voy a pedir una excedencia para volver el año que viene y hacer 5º.

Le han dado la beca para estudiar en la Fundación Cristina Heeren de Sevilla. ¿Qué le supone?

Para mí es un sueño. Conocía el concurso, y este año me presenté por mi amistad con Marcos Morales, un bailaor increíble. Mandamos un vídeo para probar y me seleccionaron. En el jurado estaba Diego del Morao, guitarrista espectacular. Esta beca me va a brindar una experiencia única: estar rodeado de flamenco, aprender mucho de técnicas del tablao, el lenguaje… Todo el mundo me ha dicho que va a suponer un antes y un después.

Y va a estar al menos un año...

De momento, sí. Si va bien, a algunos les becan el año siguiente o les cubren la mitad. Porque la matrícula anual para estudiar allí cuesta unos 5.400 euros.

¿Qué le inspira para tocar y qué estilos flamencos le atraen más?

Me inspiran mucho el cante y el acompañamiento. Cuando compongo me imagino una melodía de cante y de ahí saco la música. En cuanto a estilos, me gustan mucho la serrana, los jaleos, la soleá y las bulerías, y también los toques de Levante, sobre todo la minera, que es la de nuestra zona.

¿Cuántas horas diarias dedica a la guitarra?

No sabría decir. Desde que me levanto la tengo al lado. Estudio varias horas al día técnica, obras... Pero también paso el día sacando ideas y grabando. Vamos, que prácticamente estoy todo el día con la guitarra.

¿Cómo ve el panorama musical actual del flamenco, sobre todo entre los jóvenes?

Lo veo bastante bien. Están saliendo nuevas promesas que están dando una pequeña vuelta al flamenco, manteniendo lo tradicional pero atrayendo a un público más joven. Artistas como Israel Fernández están haciendo que los jóvenes se interesen por las letras antiguas, que investiguen... Creo que el flamenco tiene mucho tirón todavía.

¿Y qué me dice del papel que está jugando la Inteligencia Artificial en la música?

Me preocupa un poco porque se ha llegado a generar a través de la IA una rumba con la voz de Camarón que suena bien. Aunque, hay que decirlo, se nota que no lo ha hecho una persona, sobre todo por el quejío o por el sonido de la guitarra tan plana. Si se usa bien, como en herramientas de producción, está genial. Pero para sustituirnos, no. La música en directo tiende a valorarse cada vez más.

¿Por qué lo cree?

Precisamente porque hoy en día todo está muy digitalizado y la gente valora mucho acudir a un tablao, a un bar con amigos o a cualquier sitio para vivir y sentir la música en vivo.

¿Se puede vivir del flamenco?

Yo creo que sí, siempre va a haber gente a la que le guste. Sobre todo, esto se nota en países de fuera, como Japón, China, México... Pueden llegar a amar el flamenco incluso más que aquí.

¿Cuáles son los próximos objetivos que se ha marcado?

Este año, que me voy a Sevilla, me gustaría empezar a trabajar en algún tablao. Y de uno a cuatro años, como mucho, me gustaría presentarme al Bordón Minero del Cante de las Minas.

¿Y algún sueño que espera cumplir en un futuro?

Me encantaría actuar en el Teatro Real de Madrid o en el mismo Teatro Romea de mi ciudad. Ya he tocado en el Víctor Villegas, pero actuar como solista en el Romea sí que sería un sueño.