El ritual escénico de ‘Candelaria’ sale a la calle en San Javier

Un año más, el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier tenía, entre sus objetivos, llevar las Artes Escénicas a la calle. Esta 55ª edición contaba con cuatro fechas para hacerlo, para llevar a los transeúntes un pedazo de escenario –aunque sin el escenario en sí–, y mañana tendrá lugar la última de estas citas.

Danza –danza vertical, concretamente, que desplegó la compañía Delrevés con la pieza Finale en la Plaza España de San Javier el pasado 1 de agosto–, circo –con Tres tristes trolls, de la compañía Lanördika, en el Puerto Tomás Maestre de La Manga del Mar Menor el día 12–, teatro y clown –con Olympics, el espectáculo de Yllana y Nacho Vilar Producciones que transformó los Jardines del Príncipe de Asturias de Santiago de la Ribera en una competición deportiva el 15 de agosto– tuvieron cabida en esta programación de calle.

Ahora, el festival vuelve al primero de estos enclaves, la Plaza España de San Javier, para poner fin a esta parte de la programación –e ir cerrando la edición, en general, puesto que, tras la de hoy, solo quedará la cita con Numancia mañana en el Auditorio Parque Almansa– con el ritual escénico de Candelaria, de la joven creadora, actriz, directora, investigadora y gestora cultural Milsa Maúrtua.

Según reza la escueta sinopsis de esta intrigante pieza conceptual, este montaje representa el intento de una joven de reunirse con su padre a través de un ritual que realiza en la intimidad. En su danza se revela todo lo que ha heredado de su progenitor y, con estos actos, celebra la muerte y la comunidad en una ceremonia en la que su cuerpo es entregado como ofrenda para que su deseo más profundo se cumpla: el milagro.

El espectáculo, gratuito y en colaboración con el Festival Estren-Arte de la Comunidad Autónoma, comenzará a las diez de la noche.