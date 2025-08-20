Laura Arias Ferrer, dando visibilidad a los invisibles de la historia

Hay que tener cuidado con lo que se desea. Laura Arias Ferrer, profesora de didáctica de las ciencias sociales en la Facultad de Educación, no lo tuvo, y en compensación se encontró, fruto de la pasión que había mostrado desde su más tierna infancia, convertida en una historiadora y formando a personas con espíritu crítico que se plantean dónde estuvieron los colectivos silenciados por la historia.

Laura Arias se contagió del entusiasmo de su padre por la historia, y aquellas visitas a yacimientos arqueológicos que hacía con él acabaron por apasionarla.

Obtuvo una beca para trabajar en el Museo Arqueológico y en el del Cigarralejo, en Mula. Fue allí donde sintió que había encontrado la horma de su zapato: aprendió que lo que le gustaba era enseñar la historia, pero de un modo diferente al que se había hecho hasta ahora.

Le gusta a Arias fomentar la reflexión y el pensamiento crítico. Y sabe que la historia abre un sinfín de posibilidades que van más allá del mero conocimiento erudito. Lo más importante, asegura, es contribuir a desarrollar el sentido crítico de los futuros ciudadanos.

Está convencida de que la historia narrada desde un punto de vista acrítico será siempre una historia excluyente, en la que, ineludiblemente, se ignore la participación de numerosos colectivos. Por eso, lo más importante de su papel como educadora y como historiadora es dar voz a la sociedad que nos precedió en su conjunto. La historia al uso, la que se nos ha contado tradicionalmente, es una historia excluyente; por eso hay que contarla involucrando a los colectivos olvidados.

Se queja de que la historia se nos muestra a menudo como una narración cerrada, y defiende que, muy al contrario, constituye una disciplina en constante movimiento, con otras fuentes que aportan nuevas y enriquecedoras interpretaciones.

Le encanta a Laura Arias formar a las futuras maestras, investigar cómo mejorar la enseñanza y divulgar la historia de esos colectivos olvidados, pero tan sujetos activos de la historia como el que más. Por eso es muy importante que surjan nuevas preguntas, porque es de ahí, comenta, de donde nos vienen nuevas interpretaciones.

Cuando un periodista le preguntó si ella era una de esas investigadoras que reinterpretaba la historia, contestó que no hay una visión oficial y una reinterpretación, porque la historia está en continuo movimiento.

Si hay algo que la subleva es que nadie se hubiese preguntado hasta los años 90 dónde están las mujeres en la historia. Y cuando alguien se hizo la pregunta, salieron muchísimas. Por eso le parece tan crucial esa cuestión.

Pertenece al grupo de investigación Laboratorio Temporal, con proyectos encaminados a convertir la historia en algo más integrador. Y lidera el proyecto LETHE, en el que colaboran treinta personas de once instituciones pertenecientes a ocho países distintos, que promueve una enseñanza de la historia plural e integradora, y ha dado voz a colectivos silenciados siempre en los libros y manuales de historia. El grupo ha generado materiales que demuestran de forma gráfica que la historia no es cerrada, y que a través de fuentes y preguntas los estudiantes pueden descubrir la voz de colectivos que normalmente son invisibilizados por los libros de texto: los roles de la mujer y de la infancia, las migraciones, la composición de las sociedades en el pasado...

Asegura Laura Arias que le encanta trabajar la enseñanza de la historia con objetos, porque los materiales constituyen la mejor fuente para hablar de nuestro pasado, y de cuestionar la historia que les ha llegado hasta ahora, que estará manca si no aparecen todos los protagonistas.