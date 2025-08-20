Emilio Cerezo: Formas intensas: tono, textura y movimiento

¿Cuáles son las leyes que debe obedecer la obra de arte para alcanzar una expresión de la dignidad, para escapar al desaliño sentimental? ¿Cuáles son las profundas exigencias a las que se ha de someter? André Lhote

Señalaba Lhote, en su tratado sobre las reglas que debían regir la relación entre pintura y paisaje, que lo importante, lo esencial del arte, nunca debía ser imitar la naturaleza, sino más bien ser capaz de poner en la obra, bajo el pretexto de aquella imitación, elementos plásticos determinantes y puros: medidas, direcciones de la mancha y el trazo, adornos, juegos de luces y contraluces, color y materia… Todo organizado y distribuido en una superficie según nos invite y nos anime la ley natural, pero la ley natural de las formas y los ritmos que la marcan; y, al obrar así, los artistas podían dejar de ser tributarios mezquinos de los accidentes que creemos percibir en la naturaleza y encontrar espontáneamente las combinaciones que les permitan crear estructuras, imágenes y composiciones literalmente vivas, libres de ataduras y de consideraciones previas. Otros ámbitos. ¿Quizá otros paisajes?

Emilio Cerezo. / L.O.

No parece que estemos ante las obras de Emilio Cerezo –algunas, creadas junto a su amigo Murdo Ortiz, denominadas, con cierta ironía provocadora y socarrona, Remedios para pies planos– frente a la representación de ningún paisaje, pero sí ante una serie de superficies donde se disponen formas, se yuxtaponen emociones, colores y ritmos, generados por la propia naturaleza de la pintura, de tal modo que todo parece ajustarse a una ley a la que no puede escapar ni siquiera el propio artista. Un principio que establece que la materia, las materias, conllevan un cierto destino, una cierta vocación formal que queda determinada por el color, la textura o la consistencia, y ¿por qué no?, la voluntad del artista de hacer de ellas la representación de un paisaje, un paisaje nacido del alma.

Sí, la pintura es un arte, aunque podemos precisar que también representa un compromiso, con uno mismo y con el otro, con los otros… y, como tal, no puede ser un acto de creación que carezca de objetivos y principios, cayendo en el vacío y la irrelevancia.

Cerezo nos propone en este Paseo I –como corresponde a un artista con marcados vínculos con el arte urbano–, un itinerario donde, a modo de acertijo, poder encontrar un recóndito paisaje habitado, un juego, por cierto, que no resulta nada extraño en la historia del arte –ya la Escuela Kano, de pintura japonesa, proponía en el siglo XV observar con atención los arrastres del pincel, sobre el papel de arroz, hasta lograr ver, con nitidez, La aldea en la montaña rodeada por la niebla–. Campos, áreas de color que se expanden o se contraen para elevar al máximo la esencialidad, la intensidad del cuadro. Materias realzadas de tonalidades y rastros sobre la superficie del lienzo que, a veces, semejan haces de nervaduras rayadas en carne viva, tal que fuese la reproducción de un instante, calmado o trágico, que el artista ha proyectado hacia nosotros. Paisajes del alma.

Cuando contemplé por primera vez Paseo I recordé el texto que Johnson Sweeney escribió para la primera exposición que Pollock presenta, el 9 de noviembre de 1943, en la galería neoyorkina Art of this Century. Sweeney escribe en el catálogo de presentación: Su talento es volcánico. Fuego, explosión, indisciplina… En él estalla una prodigalidad mineral todavía no cristalizada. Es suntuoso, explosivo, confuso. Explosión, indisciplina, confusión… No, desde luego no hay nada en estas palabras que nos sugieran acomodo o laxitud. Tampoco hay nada decorativo en esta pieza de Emilio Cerezo, no se ha buscado, en ningún momento, satisfacer la displicente o cómoda mirada del espectador. Se busca provocarnos, interpelarnos, implicarnos en la obra.

Un experimento que no puede por menos que resultar estimulante. Un juego de simulacros y presencias; y, a la vez, un juego de sugerencias planteado como una superposición de capas, de materia, de fluidos pictóricos, que ocultan, sí, pero también que parecen abrirse tras cada incisión, tras cada raspado, prestándose a que podamos acercarnos al desciframiento que aflora, enigmático, apenas mostrado, en esta propuesta de Cerezo, en este Paseo por un paisaje más intuido que real. Señales y huellas. Yuxtaposiciones emocionales.