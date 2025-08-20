Ecos del Renacimiento iluminará el Año Jubilar de Cehegín con un concierto de música antigua

El sábado 23 de agosto, a las 21:30 horas, la Plaza Eras Viejas se convertirá en un escenario único para acoger Ecos del Renacimiento, un espectáculo que transportará al público a la espiritualidad y la emoción del Renacimiento a través de la música antigua.

La Coral Enclave y el grupo Sonos Antiqua ofrecerán un viaje sonoro en el que se combinarán instrumentos históricos, narración juglaresca y la magia de la luz de las velas, creando una gran experiencia artística.

Este concierto forma parte de la programación especial del Año Jubilar en honor a la Virgen de las Maravillas y cuenta con el patrocinio de la Concejalía de Cultura, dirigida por Lolo García.

La velada promete ser un punto de encuentro entre la historia, la música y la devoción, en un entorno patrimonial que realzará cada acorde y cada palabra.