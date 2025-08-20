Ecos del Renacimiento iluminará el Año Jubilar de Cehegín con un concierto de música antigua
La cita será el sábado 23 de agosto, a las 21:30 horas, la Plaza Eras Viejas
El sábado 23 de agosto, a las 21:30 horas, la Plaza Eras Viejas se convertirá en un escenario único para acoger Ecos del Renacimiento, un espectáculo que transportará al público a la espiritualidad y la emoción del Renacimiento a través de la música antigua.
La Coral Enclave y el grupo Sonos Antiqua ofrecerán un viaje sonoro en el que se combinarán instrumentos históricos, narración juglaresca y la magia de la luz de las velas, creando una gran experiencia artística.
Este concierto forma parte de la programación especial del Año Jubilar en honor a la Virgen de las Maravillas y cuenta con el patrocinio de la Concejalía de Cultura, dirigida por Lolo García.
La velada promete ser un punto de encuentro entre la historia, la música y la devoción, en un entorno patrimonial que realzará cada acorde y cada palabra.
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Un castillo con piscina y vistas al mar se alquila por noches en Murcia: «Las imágenes se quedan cortas con la realidad»
- Un ganadero de la Vega Alta viola durante años a su hija menor en un pajar y cuando la llevaba a alimentar a los corderos
- Así es la casa a la venta más cara de la Región de Murcia: cuesta más de 4 millones
- La alcaldesa de Águilas deja el cargo y abandona la política: 'Es el momento de iniciar una nueva vida
- Entre Dos Mares', un posible nuevo municipio en La Manga
- El fuego llega a la Región: los rayos provocan varios incendios en montes de la Vega Alta y el Noroeste
- Dos mujeres la emprenden a golpes y mordiscos contra cuatro profesionales del SUAP de Cieza