Una Catedral como memoria

Me gusta pensar que toda persona con inquietudes y un poco de vida interior tiene su propio imaginario. Una serie de referencias, basadas en lugares, libros y personajes, que nutren y alimentan nuestra existencia; nuestra forma de estar y enfrentar el mundo.

Recuerdo que, en mi niñez, me fascinaba leer las biografías de personajes contenidos en los libros escolares. Varias décadas después, eso no solo no ha desaparecido, sino que se ha convertido en algo habitual en mi vida: me sigue emocionando leer sobre otras vidas, visitar otros mundos habitados, con aciertos y errores, de la mano de aquellos que me han precedido. Entre esos personajes siempre hay algunos a los que vuelvo periódicamente, hombres y mujeres que me inspiran, y a los que admiro profundamente. Incluso mantengo con ellos una relación ‘de amistad’ –entiéndase– más allá de mi propio espacio-tiempo. Entre estos personajes está el inmortal, y francés hasta la médula, Víctor Hugo.

El aclamado escritor, padre no sólo de algunas de las mejores obras de la literatura francesa sino universal, posee una vida y obra fascinantes, siempre enriquecedoras. Pero es su visión del mundo, su profundidad al retratar el alma humana; así como, su magistral y fascinante uso de la palabra, lo que me provoca un vértigo reverencial ante su nombre.

A Víctor Hugo no solo debemos algunas de las páginas más memorables de las letras, tremendamente celebradas y aclamadas por sus contemporáneos y totalmente vivas casi doscientos años después. A su persona y empeño adeudamos, en gran medida, la conservación, defensa y restauración de la arquitectura medieval en Europa. Pocos intelectuales han tomado un empeño tan grande, en su vida y obra, abogando por el legado arquitectónico. No en vano le gustaba decir: la arquitectura es el gran libro de la humanidad.

Víctor Hugo comprende la belleza del mundo en medio del horror de los hombres

Cuando, en 1831, publica Nuestra señora de París, en pleno romanticismo, lo hace, en gran medida, como defensa frente a la destrucción del París que él amaba y conocía. Lugares –especialmente la celebérrima catedral de Notre Dame– que en su libros adquieren la propiedad de ser verdaderos protagonistas en una trama coral, riquísima, pocas veces vista con anterioridad en la literatura. Antes de esta feliz publicación, había hecho otros intentos –fallidos– de concienciación con panfletos y artículos. A esas descripciones portentosas de la arquitectura gótica se sumó algo nunca visto en las letras: el protagonismo de personajes marginales en la novela. El éxito fue grande, y la visión de sus contemporáneos sobre la belleza e importancia del legado medieval –especialmente gótico– fue calando. No mucho después, Viollet-le-Duc, comenzaría la restauración de ese monumento que es corazón de París y personificación de la Europa medieval.

Hace unos años reabrió al público, en la isla de Guernsey, la que fue casa del escritor durante muchos de sus veinte largos años de destierro. Conocido es que, tras la proclamación de Napoleón III como emperador, el intelectual puso tierra de por medio con la Francia neoimperial.

En esta casa el escritor desplegó un gran talento con su visión, adelantada, de la arquitectura y el interiorismo. Otro ejemplo distinto y magistral de su visión de la escenografía y el espacio habitable, también de su mundo interior. En estos largos años despatriados verían la luz algunas de sus obras más señeras. Destaca entre todas Los miserables; friso polícromo, espléndido, sobre la condición del hombre y el poder de la palabra para contar, para emocionar. Tanto Nuestra señora de París, como Los miserables son obras bastante conocidas, principalmente, por la adaptación de Disney de la primera en 1996 y por los numerosos musicales en el caso de esta última. No puedo dejar de recomendarles su lectura original, porque, como le decía hace poco a esa lectora voraz que es mi sobrina Daniela: cuando uno lee a Víctor Hugo comprende la belleza del mundo en medio del horror de los hombres. La fuerza de un hombre que desafió a su tiempo en pos de sus creencias y pasiones. Un genio que perdura en el imaginario de miles, millones de personas de todo el mundo.

Estos días que recorro parte de Francia en compañía de mi familia, no dejo de sorprenderme del amor de los franceses por su paisaje, por sus edificios y monumentos, y, mientras escribo este artículo, y oteo las viejas puertas medievales de esta ciudad que baña el Garona, pienso en la estela del gran escritor, en su talento y tesón; en la suerte de que nos regalara catedrales, de palabra y de piedra, en las que habitar.