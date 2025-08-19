Paco Ñíguez: Misterios y sueños revelados en pintura

…La expresión es una relación continua, fluida, causal y directa entre el origen y la manifestación; termina en ésta, donde encuentra su cauce y a la vez su límite. La simbolización es discontinua, estática, indirecta; trasciende la obra en que aparece plasmada. En música o en pintura, pudieran deslindarse perfectamente los factores de expresión y los de simbolización. Juan-Eduardo Cirlot

Un cuadro, una pintura, es como las raíces ocultas de un árbol; un mundo interior, desconocido, que intuimos, o sentimos, pleno de silencios y sugerencias, de oscuridades y sombras, pero que nos atrae irremisiblemente… Un mundo que solo muestra su naturaleza aflorando al exterior; y adquiere total significado, cuando logra conectar, siquiera, con un observador que sea capaz de intuir lo que se esconde tras la pintura, tras esa escena, recogida en el papel o en la tela. Pues, si basta con un solo verso, que consiga atrapar al lector, para justificar a un poeta; así basta un solo cuadro, una sola pincelada, un solo trazo, capaz de producir en el espectador el anhelo de descifrar el contenido, el misterio que el artista nos propone, para justificar a un pintor. El arte como metáfora de un anhelo. Una metáfora, una narración, construida a base de evocaciones y sueños.

Verdad o ficción tanto da, lo importante, lo fascinante, es qué puede llegar a resultar de esa extraña mezcla de realidades y ensoñaciones. Pues, en lo que concierne a la relación de la expresión artística con su autor, quizá debamos recurrir para explicarlo a aquella idea presentida por Dante, el cual escribió en su canzoniere: «Quién ha de pintar una figura, si no puede convertirse en ella no puede dibujarla». Un misterio, una metáfora, que nos sugiere que la única justificación del arte, del artista, sea hacer visible la parte más oculta de su intimidad, de su personalidad… Hacer visibles sus sueños para que podamos compartirlos.

Paco Ñíguez. / L.O.

Situaciones… También mitos y relatos, que componen todas aquellas vivencias que han contribuido a configurar la personalidad de Paco Ñíguez, la fuente de la que manan sus intereses como artista y pintor, el conjunto de estímulos que parecen haber dado forma a sus propuestas, a sus proyectos plásticos, y convertirse en auténtico motor de su obra. Y es a través de ella como el pintor se aventura a explorar lugares, objetos, personajes… construyendo un mundo, cargado de connotaciones oníricas, absolutamente personal, propio, autobiográfico, para intentar contarnos lo que no nos atrevíamos ni siquiera a intuir y creíamos desconocido. Un mundo de evocaciones y sueños… de enigmáticos símbolos y emblemas. El juego de la mirada.

Ante este Falso Sueño resulta sencillo convenir que nos encontramos frente a un pintor de enorme facilidad y soltura de oficio. Un pintor que juega a atraparnos en una red de medias verdades, de enigmas… que nos vemos obligados a intentar descifrar, observando, obstinados, la escena, una y otra vez. Convirtiendo el hecho de mirar en una rara y perturbadora experiencia… Paco nos invita a adentrarnos en el interior de un sueño… de una gruta… que aparenta estar repleta con los restos recuperados de un terrible naufragio. Sus dos habitantes, extrañados, miran sorprendidos, más allá del cuadro, a un observador desconocido –podríamos ser cada uno de nosotros– que hubiera invadido repentinamente su refugio. Un refugio adornado por esas máscaras, o mascarones, que pudieran haber sobrevivido a la debacle del barco; y que, más que adornar, parecen acechar a los protagonistas de la escena. O ese ser pájaro ¿tal vez, otro superviviente del naufragio y que, como aquella hechicera de Tesalia que nos contaba Apuleyo, se ha transformado en ave para cumplir sus faenas nocturnas?, que dormita vigilante impidiéndoles la huida de la angosta caverna. Falso Sueño, una invitación a reflexionar sobre el sentido profundo de la vida, de la soledad y el abandono.

Una obra en la que la simplificación de las formas y los volúmenes, en la que el uso restrictivo del color, parece que quisiera conectarnos con una pintura de remembranza clásica; donde incluso los elementos simbólicos, que se han representado en el lienzo, parecen contribuir a esa sensación de que estamos ante una propuesta plástica que bebe en las fuentes del clasicismo académico. Un cuadro que se propone atraparnos de forma hipnótica en una serie de sensaciones imposibles de describir con la forma verbal de la palabra. Un juego narrativo que nos obliga a preguntarnos si seríamos capaces de pensar sin el lenguaje, solo dejándonos llevar con el impacto de las imágenes… quizá, la respuesta esté en que hay obras visuales, imágenes plásticas, tan poderosas que son capaces, por sí solas, de proponer un relato, una narrativa capaz de transmutarse en las sugerencias que solo el lenguaje puede aportar. Y es que, al fin, todo es literatura.