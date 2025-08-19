Cine de verano
‘Mary Poppins’ llega al auditorio Paco Martín de la FICCmoteca de verano
El ciclo cinematográfico del Ayuntamiento de Cartagena y el FICC proyecta el clásico musical de 1964 con entrada gratuita
El auditorio Paco Martín del Parque Torres en Cartagena se llenará de magia este martes con la proyección de Mary Poppins, dentro del ciclo FICCmoteca de verano. La cita está prevista para las 22:00 horas, con apertura de puertas a las 21:30, y la entrada será gratuita hasta completar aforo.
El clásico de Robert Stevenson, estrenado en 1964 y protagonizado por Julie Andrews y Dick Van Dyke, narra la llegada de una peculiar institutriz a la familia Banks, cuya vida dará un giro gracias a un sinfín de aventuras, canciones y números musicales que la convirtieron en una de las películas más emblemáticas de la factoría del ratón Mickey Mouse.
La FICCmoteca de verano, organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), celebra este año su quinta edición con proyecciones al aire libre durante las noches de agosto. El objetivo es acercar clásicos del cine familiar y de animación a un público intergeneracional en un formato accesible y gratuito.
La programación concluirá la próxima semana con otro título emblemático de la historia del cine: El Rey León (1994), que pondrá el broche final a esta edición el martes 26 de agosto. Ambas películas se enmarcan dentro de la selección que el festival reserva cada verano a grandes éxitos del séptimo arte, con propuestas pensadas tanto para nostálgicos del cine como para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de estos clásicos en pantalla grande .
