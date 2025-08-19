Jorge Gómez, pintar para contar

Es un lugar común que un niño quiera ser bombero, pero Jorge Gómez lo fue sin haberlo deseado ni una sola vez en su etapa infantil. Aunque después desempeñó su oficio con tesón, una profesión que le permitió durante décadas observar la vida desde un punto de vista atípico y privilegiado. O peligroso y a evitar, según se mire.

Sí quiso siempre Jorge Gómez dedicarse al arte, al dibujo, a la pintura, a esas historietas que le entusiasmaban desde niño y con las que vivía grandes aventuras. Aquel chico no pedía a los Reyes Magos, como el resto, una bicicleta o un balón de reglamento. Él se conformaba con témperas, material de dibujo, pinturas, plastilina, todo lo que necesitaba para dar rienda a su incipiente afán creador, imitando la labor de su padre, que dibujaba y pintaba carrozas con destino a desfiles como el Entierro de la Sardina o al Bando de la Huerta. Aquel niño se sentaba junto a su progenitor y lo imitaba utilizando los rotuladores y útiles de dibujo. Ha transcurrido medio siglo y, lejos de ir apagándose –como intentaría hacer después con los incendios en su faceta de bombero– ha ido creciendo su pasión por el arte.

Apenas estrenándose como veinteañero, Jorge tuvo un encuentro que resultaría transcendental para su carrera profesional: conoció al dibujante Juan Álvarez y se produjo entre ellos un flechazo profesional. Juan, que acababa de ganar el premio de la revista 1984, le inoculó la pasión por el mundo de los cómics. Le gustó los colores que Jorge daba a sus obras y le pidió que colaborase con él dando color a sus obras. Fue una colaboración tan fructífera que ahora se cumplen 40 años de aquella afortunada unión artística de la que tan satisfechos están ambos y que han conmemorado en varios lugares de la ciudad.

Asegura Jorge que, estéticamente, un aviso de fuego es fascinante. En los momentos en los que hablamos hay una exposición suya sobre incendios forestales en un centro comercial de la ciudad. Nos explica que un fuego es un elemento vivo y que es difícil de plasmar dándole la vistosidad que tiene realmente. Comenta que ser bombero le ha ayudado a la hora de interpretar fenómenos cambiantes y en movimiento.

A Jorge su último servicio estuvo a punto de costarle la vida, ya que, en una curva, se abrió súbitamente la puerta del camión y salió despedido sin haberle dado tiempo a ponerse el cinturón de seguridad. Ser bombero te hace ser consciente de que todo es efímero y frágil, comenta. Y te impulsa a ser plenamente consciente de lo que te rodea y a disfrutar de ello: escuchar el viento, levantarse por las mañanas y gozar del entorno, escuchar a la gente, ver cómo despierta la ciudad… Algo que intenta hacer siempre.

Como pintor, a Jorge Gómez le encanta expresar lo que ve. Antonio López le inculcó el interés por pintar de lo natural, por captar el entorno y el momento. Le enseñó a valorar e interesarse por la luz, los paisajes, la costa… se siente Jorge en un continuo aprendizaje, le encanta pintar en el paisaje mediterráneo de su adorado Mazarrón, con esa luz que se apodera de todo. O esa otra tierra tan querida por él como Cádiz, el Estrecho, la Sierra de Alcornocales…

Recuerda que, en cierta ocasión, Antonio López le comentó que era muy importante que pintaran, porque España –les dijo– es un país por pintar. Y Jorge intentó dedicarse a ello desde entonces. Sabe que hay mucho por plasmar. Y por contar. Porque la pintura, nos asegura Jorge, es contar historias.