El Jazzaza ‘se traslada’ a la sala REM en su primer concierto en septiembre

La vigésima primera temporada de Jazzazza arranca el próximo viernes 19 de septiembre con uno de los directos más potentes de la escena nacional: Clarence Bekker Band. El grupo, liderado por el carismático cantante nacido en Surinam y criado en Holanda, aterriza en la sala REM de Murcia con una propuesta que fusiona soul, funk y pop en un espectáculo de gran intensidad.

Bekker estará acompañado por Arecio Smith (teclados), Francisco Guisado Rubio (guitarra), Charlie Cuevas (bajo) y Carlos López (batería), músicos de amplia trayectoria que han formado parte de proyectos como 08001 y Swinging Soul Machine. Juntos, canalizan la energía de referentes como James Brown, Prince, Whitney Houston, Michael Jackson o Tina Turner, en un directo que destaca por el magnetismo de su líder y la calidad de la banda.

La elección de la sala REM como escenario responde al éxito de la pasada edición, en la que se agotaron las entradas. Este espacio, ubicado en pleno centro de Murcia, permitirá acoger a un mayor número de asistentes y ofrecer una experiencia más amplia al público.