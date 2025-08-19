Destinan más de 40.000 euros a proyectos culturales en zonas rurales

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas por valor de 43.105 euros destinada a proyectos culturales que se desarrollen en municipios rurales de la Región de Murcia.« El objetivo es consolidar la actividad de los agentes culturales en estas zonas, fortalecer sus estructuras y mejorar la sostenibilidad de sus propuestas a medio y largo plazo», sostienen desde la Consejería.

Las subvenciones, gestionadas a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, buscan también reforzar las capacidades del sector para construir una oferta cultural sólida más allá de los grandes núcleos urbanos. Además, se pretende fomentar la competitividad y la empleabilidad en el ámbito artístico, entendiendo la cultura como un motor de desarrollo social.

Podrán optar a estas ayudas entidades privadas (con y sin ánimo de lucro), profesionales autónomos, entidades públicas y agrupaciones de municipios.

Cada proyecto podrá recibir un mínimo de 10.000 euros, aunque la ayuda no podrá superar el 50 por ciento del presupuesto total. El plazo para presentar solicitudes finalizará el 22 de septiembre.

Los fondos proceden del Ministerio de Cultura y fueron asignados a la Región en el pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura celebrada el pasado mes de mayo. La convocatoria se enmarca en una estrategia de descentralización que busca garantizar el acceso a la cultura en todo el territorio regional.

Según la normativa vigente, se consideran áreas rurales los municipios con menos de 30.000 habitantes y una densidad inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, así como aquellos con menos de 10.000 habitantes, independientemente de su densidad. En la Región de Murcia cumplen estos criterios localidades como Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla, Mula, Jumilla, Fortuna, Albudeite, Ricote, Ulea, Pliego o Campos del Río, entre otras.

El director general del Instituto, Manuel Cebrián, destacó que estas ayudas se suman al trabajo que ya se viene realizando junto a profesionales y ayuntamientos para garantizar que cualquier ciudadano tenga acceso a una cultura de calidad, sin importar dónde resida.