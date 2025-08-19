El cine de verano de Murcia encara su recta final: consulta la programación (del 20 al 22 de agosto)

'Cine bajo las estrellas' proyectará largometrajes como 'Cinema Paradiso' o 'Casablanca'

Una de las sesiones de 'Cine bajo las estrellas'.

Una de las sesiones de 'Cine bajo las estrellas'. / CARM

La Opinión

La Opinión

'Cine bajo las estrellas', la experiencia piloto de cine de verano gratuito en el Auditorio Parque de Fofó de Murcia, llega a su recta final con largometrajes como 'Cinema Paradiso' o 'Casablanca'.

La Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' ha programado para esta semana cinco títulos comenzando este miércoles, 20 agosto a las 21.30 horas, con 'Cinema Paradiso' de Giuseppe Tornatore en la sesión del ciclo 'Nostalgia ochentera'.

Para el jueves, dedicado a 'Fimo en familia', contará con 'El principito' de Mark Osborne a las 21.30 horas y 'Cuenta conmigo' de Rob Reine, a las 23.15 horas, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La última sesión de la semana, la del viernes, también será doble y se proyectarán los clásicos 'Casablanca' de Michael Curtiz ,a las 21.30 horas, y 'Ser o no ser' de Ernst Lubitsch, a las 23.15 horas.

La programación de 'Cine bajo las estrellas' se puede consultar en la página web de la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal'.

