Cabo de Pop reúne a 7.000 personas

El festival Cabo de Pop volvió a convertir este pasado fin de semana a Cabo de Palos un punto de encuentro para la música y la cultura. Cerca de 7.000 personas pasaron por su octava edición, que se consolida como una cita imprescindible el verano en la costa cartagenera.

El evento, que se celebró en dos jornadas, no se limitó solo a los escenarios. Unas 500 personas particiaron en actividades paralelas que unieron deporte, naturaleza y sensibilización ambiental. Entre ellas destacaron las rutas en Kayak, vela, paddle surf o snorkel, además de talleres impulsados por colectivos como la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos, ANSE o Cartonlab, centrados en la protección del entorno natural, especialmente las Salinas de Marchamalo.

En lo musical, el viernes abrió con el intimismo de Mavica, seguido de la energía de Mala Cotton, el punk de Ortopedia Técnica y la sesión bailable de Yung Prado, acompañados por los DJ sets de Sindicato Asiático del Sonido y Los Miami.

El sábado arrancó con la frescura de Bonaerense en plena puesta de sol, continuó con la intensidad de Sistema Nervioso y el magnetismo de Diamante Negro, y culminó con Camellos, que eligieron Cabo de Pop para cerrar su gira con un concierto vibrante. El festival se despidió con la sesión de Desaparezca Dj (Casino Social Club), que prolongó el ambiente festivo hasta la madrugada.

«Cabo de Pop sigue creciendo desde su enclave privilegiado junto al mar, apostando por la música emergente y el compromiso con el territorio. Dos noches de conciertos, playa y comunidad que refuerzan la identidad de un festival que ya es parte del verano en Cartagena», aseguran desde la organización.