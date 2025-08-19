‘El Brujo’ regresa a San Javier con su nueva obra de teatro

Rafael Álvarez, conocido sobre los escenarios como ‘El Brujo’, regresa este martes 19 de agosto al auditorio del Parque Almansa, un espacio donde ya ha cosechado numerosos aplausos en otras ediciones del Festival de San Javier. Lo hace con su nuevo espectáculo, Volar con los pies en el suelo, un montaje que bebe de la tradición de los comediantes del teatro clásico y popular, esos parientes cercanos de los graciosos del Siglo de Oro que jugaban con textos diversos y confiaban en la improvisación para conquistar al público.

En este trabajo, que mantiene la estructura del monólogo, ‘El Brujo’ se acompaña de la música original de Javier Alejano. Con su estilo inconfundible, convierte cada función en una experiencia única, cargada de humor, poesía y reflexión. Su capacidad para improvisar, introducir guiños de actualidad y tender puentes entre lo clásico y lo contemporáneo hace que cada representación sea irrepetible.

El espectáculo aborda cuestiones universales: la vida, la muerte, el amor o la libertad, a través de la palabra, con una puesta en escena sobria que deja todo el protagonismo al actor.

Fiel a su manera de entender el teatro, Rafael Álvarez es autor, director y actor de la propuesta, un juglar del siglo XXI que mantiene viva la tradición del relato oral mientras juega con referencias del presente.

Su complicidad con el público es, una vez más, el eje de la representación. No solo recita y actúa, también conversa, provoca la risa y despierta la emoción en un viaje donde lo cotidiano y lo trascendente se dan la mano. Así, entre improvisaciones, guiños a personajes de la actualidad y la música en directo de Alejano, el escenario se convierte en un espacio festivo y compartido.

Este regreso de El Brujo a San Javier confirma la estrecha relación del actor con el festival y con un público que lo espera cada verano como quien recibe a un viejo amigo.