La AGA, preparada para recibir a la princesa de Asturias

Falta apenas una semana para que la princesa Leonor inicie su formación en la Academia General del Aire en Santiago de la Ribera, donde todo tiene que estar preparado para recibirla.

Estos días se observan más viandantes por las cercanías de la puerta principal de la AGA, con la curiosidad de ver dónde va a realizar sus estudios durante este curso la futura reina de España.

Durante la Entrega de Despachos en julio, se anunció que la princesa se incorporaría el uno de septiembre y así se les ha comunicado también a sus futuros compañeros a los que se les ha dicho que, con respecto al trato día a día, es una compañera de cuarto curso más.

La heredera completará su formación militar durante el curso 25/26 en la AGA como alférez alumna del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, especialidad fundamental Vuelo, y formará parte de la LXXVIII Promoción, que inicia los estudios correspondientes a cuarto curso, según el Real Decreto publicado en el BOE el pasado 23 de julio por el que se nombra Alférez Alumna del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio a Su Alteza Real la Princesa de Asturias.

Si se repite el mismo protocolo que se desarrolló con el entonces Príncipe Felipe el 2 de septiembre de 1987, la princesa hará un recorrido por las instalaciones del centro militar, acompañada de los mandos, le presentarán a sus compañeras de camareta y a su instructor o instructora de vuelo, quien será la sombra de la alférez Borbón para acostumbrarla a los horarios y rutas diarias.

El horario de la Academia comienza para los alumnos con diana a las seis y media de la mañana y acaba con el toque de silencio a las diez y media de la noche. Después del desayuno, comienza la primera clase a las 7.40; deporte a las 8.45; descanso de 10.30 a 11.00. A partir de esa hora y hasta las 14.55 horas, clases. Comida a las tres de la tarde y paseo de seis a diez y cuarto.

La camareta asignada a la princesa de Asturias la compartirá con tres o cuatro compañeras y dispondrá de cama, mesilla, armario, mesa de estudio y flexo.

En el comedor, las mesas son de nueve alumnos que se concentran por familias académicas (por promociones) o de provincias. Es tradición que el primero que llega elija quién se sienta, o quién invitará a sentarse a la futura Reina.

Pronto se familiarizará, aunque ya lo conocerá por don Felipe, con el argot de la Academia que denomina ‘cueva’ a la propia Academia, ‘protos’ a los profesores de vuelo, ‘la has penado’ si el alumno es sancionado, y ‘tigre’ a la sala donde dejan las toallas, albornoces, botas, etc.

En los primeros días es probable que la futura jefa de las Fuerzas Armadas asista a ‘briefing’ de vuelo individual para ponerse al día, dado que sus compañeros ya tienen conocimiento del curso pasado. Se desconoce si después del número de horas de vuelo con su instructor se procederá a la suelta y al tradicional corte de pelo en forma de T.

En el caso del actual rey, sí se produjo, pero en el del rey Juan Carlos fue una suelta simulada con su instructor Prieto, porque tanto el entonces coronel Díaz-Benjumea como el ministro del Aire Díaz de Lecea lo veían un riesgo y decidieron no asumir esa responsabilidad.

En cuanto a los desplazamientos por la Academia para ir a vuelos, clases, deporte o comer, lo hará en formación con su sección cuando vayan más de tres. Y se distinguirá de sus compañeros por el pasador que identifica sus actuales condecoraciones: la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, la Gran Cruz de la Orden de Cristo de Portugal, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar y la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval.

Al contrario que el resto de los alféreces no cobrará los 620 euros que tienen asignados mensualmente.

Y entre vuelos y clases, la futura reina conocerá Santiago de la Ribera, el Mar Menor y la Región. Si sigue el recorrido de sus compañeros, será habitual verla en la pizzeria La Sombra de Los Alcázares, muy frecuentada por los alumnos, tomando lo que los cadetes denominan un Barco Vikingo (una pizza con abundante carne picada). En la Ribera son asiduos de la hamburguesería Monkiria, la Liada o la panadería José Antonio, y para copas irá a La Curva de Lo Pagán.

Se espera que en los discursos que dé antes de acabar sus estudios haga referencia a las peculiaridades murcianas y a la gastronomía y se sienta una ‘murcianica más’, como antes fue una, ‘una maña más’ o ‘una gallega más’. Que alabe el caldero, la marinera, el pastel de cierva y el de carne, como ha destacado los furanchos gallegos, oricios, sidra y queso de cabrales asturianos y que sienta ‘penica’ de abandonar Murcia.

Le toca ahora a Leonor de Borbón cumplir una nueva misión, pero con su capacidad de adaptación y de estar en su sitio, como demuestra continuamente, no le será difícil habituarse a los nuevos estudios.

Además en su sangre lleva un gran porcentaje de herencia aeronáutica que se remonta más allá de su padre y su abuelo, pues su antepasada la reina María Cristina voló en globo sobre Madrid en 1889. El rey Alfonso XIII, aunque no fue piloto, era muy aficionado, y siempre estaba presente en todos los festivales aéreos.

El infante Alfonso de Orleans y Borbón, tío en quinto grado de la princesa, fue uno de los pioneros de la aviación y llegó a ser teniente general del Ejército del Aire. Y en breve Leonor será la primera princesa de Asturias piloto militar.