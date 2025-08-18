Virginia Bernal, hilos de memoria y resistencia femenina

El arte del bordado ha servido para educar a la mujer según el ideal femenino […], pero también la ha dotado de un arma de resistencia contra las restricciones de la propia feminidad. Rozsika Parker

En los setenta, el arte que podríamos tachar de forma un tanto simplista como feminista, pasó a incorporar en la obra técnicas que provenían del punto, el macramé o la realización de telas –obtenidas en numerosas ocasiones mediante el procedimiento del patchwork– y tapicerías. Obras que, una vez valoradas y reconocidas por el mercado y el sistema del arte, se fueron incorporando, paulatinamente, en museos institucionales y en importantes colecciones particulares. La Bienal de Lausana se convertiría en meca del arte textil en la década de los años setenta. Y la Bienal de Venecia, de 2017, ensalzó las prácticas artísticas surgidas de los oficios. Aunque puede que nada de esto hubiera sucedido sin un precedente muy destacable: los trabajos de Anni Albers –compañera de Itten y Gunta Stölzl en la Bauhaus–, que reivindicaría, en sus tejidos pictóricos, el abandono de la funcionalidad de lo textil para asumir una decidida función como producto artístico sin romper sus vínculos con la artesanía. Obras, productos –artísticos, que duda cabe– creados por artistas que tienen ahora como referente, no a los grandes maestros de la pintura o la escultura, reverenciados en la historia del arte, sino a aquellas anónimas artesanas que, desde el restrictivo y humilde ámbito de lo privado, desarrollaban una minuciosa y lenta labor.

Emoción y memoria. La incorporación, a la obra, de una serie de elementos diversos que nos permiten construir relatos, y narrativas, donde interviene la memoria, sobre todo los recuerdos familiares, que convierten a la mujer en protagonista de una situación íntima… Emocionante.

Escenas que articulan y organizan los recuerdos. De esto trata Sobrevivir, esta obra de Virginia Bernal, de (re)construir(se) a partir de la propia experiencia, a partir de las propias vivencias de la artista. Virginia construye sus piezas desde la memoria y el recuerdo. Historias, relatos, situaciones, huellas del pasado un tanto distorsionadas, donde ella aparece como espectadora; pero, eso sí, una espectadora que se reconoce y se sabe parte de los hechos. La obra de arte, la tela, el tapiz… como superficie narrativa personal –algunas de las piezas textiles incorporadas en este trabajo pertenecieron a las mujeres de su familia, lo que aporta un fuerte grado de autenticidad al resultado– y, también, como alternativa a la utilización de materiales plásticos más habituales; ya no hace falta que el cuadro esté construido por acrílicos o por óleos, por gouaches u otro tipo de pigmento. Vemos estos perfiles de figuras y rostros femeninos, de niñas –de distintas generaciones de las mujeres de una familia–, de animales domésticos, gatos, conejos correteando por este escenario, que bien podría ser el del comedor de una casa, la vivienda infantil de la artista, que nos exhorta a ser contemplado con parsimonia, como si hubiéramos sido invitados a participar de ese momento, de esa merienda o desayuno familiar –tazas, cafeteras, bolsitas para infusiones… parecen confirmárnoslo–.

Un juego de superposiciones. En la obra de Virginia es habitual la superposición de imágenes y elementos gráficos, o la grabación de distintas imágenes sobre una misma superficie utilizando procedimientos diversos. La comunicación, no verbal, de historias y afectos que construye recurriendo a técnicas variadas: fotografía, impresión digital, collage, inclusión de elementos tridimensionales… figuras, maquetas… que hace confluir en aras de lograr un objetivo de comunicación claro e inequívoco. Un proceso de realización, donde no es necesario, ni imprescindible, contar con bocetos previos, con planteamientos preconcebidos y cerrados; de tal forma que parece que hubiese una suerte de acuerdo –no explícito– entre la artista y sus representaciones. Un procedimiento que cuenta en cada ocasión con un desarrollo y un discurso técnico propio. Virginia Bernal siempre ha creado escenarios, sucesivas escenas, válidas para explorar distintas situaciones. El artificio en el que habitamos sin percatarnos; siendo, a la vez, actores y público en este Gran Teatro del Mundo.

Esta obra, Sobrevivir, explora un aspecto más íntimo, más personal… la casa, la situación familiar, las mujeres que fueron parte importante en el devenir vital de nuestra artista. El cuadro, la obra, como expresión de la memoria. La pieza pertenece a una serie, Papeles de Otoño, expuesta en La Luz a finales de 2024. Una serie que ha permitido a Virginia Bernal fabular en telas la memoria, y mirar… reconocerse sin miedo, en el pasado.